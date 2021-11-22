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18:22 (мск), источник: Sport24

Хачатурянц: Лимит должен изменяться. Не можем сейчас говорить о полной отмене, но формула обсуждается

Ашот Хачатурянц, который сегодня единогласно был избран президентом РПЛ на пятилетний срок, ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.

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Источник: rfs.ru

— Мне нравится цифра семь (Хачатурянц стал седьмым в истории президентом лиги), она удачная. Может, с нее все удачно и начнется.

На собрании я в целом рассказал, как прошел аудит. За этот месяц он был завершен. Результат для некоторых может быть неожиданным. Понятно, что с этим делать дальше.

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Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама концепция и сама программа — это документ более серьезный, который требует согласования со всеми клубами. Мы договорились, что за три месяца получим обратную связь. Была утечка материала из этой стратегии. Мы хотели взять амбициозные задачи, но в целом только процентов 20−30 станут стратегией, которую мы представим на обсуждение.

— Каким вы видите лимит?

— Вопрос по лимиту стоит остро и давно. Это то, что беспокоит клубы и не напрасно. Сегодня у нас нет здоровой конкуренции среди доморощенных футболистов. Этот лимит должен изменяться. Мы не можем сейчас говорить о полной отмене, но формула обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена.

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