Хачатурянц: Лимит должен изменяться. Не можем сейчас говорить о полной отмене, но формула обсуждается

— Мне нравится цифра семь (Хачатурянц стал седьмым в истории президентом лиги), она удачная. Может, с нее все удачно и начнется.

На собрании я в целом рассказал, как прошел аудит. За этот месяц он был завершен. Результат для некоторых может быть неожиданным. Понятно, что с этим делать дальше.

Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама концепция и сама программа — это документ более серьезный, который требует согласования со всеми клубами. Мы договорились, что за три месяца получим обратную связь. Была утечка материала из этой стратегии. Мы хотели взять амбициозные задачи, но в целом только процентов 20−30 станут стратегией, которую мы представим на обсуждение.

— Каким вы видите лимит?