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20:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба и Малком — лучшие игроки первого круга РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Лучшим игроком по итогам 15 туров РПЛ стал форвард «Зенита» Малком, получивший оценку 7,7. Вторая по величине оценка — 7,5 — у Артёма Дзюбы из «Зенита» и Матео Кассьерры из «Сочи».

Символическая сборная первого круга РПЛ: Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Самошников («Рубин»), Иван Ордец («Динамо»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Кристиан Рамирес («Краснодар»), Реми Кабелла («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Малком («Зенит»), Артём Дзюба («Зенит»), Матео Кассьерра («Сочи»).

Источник: https://www.whoscored.com/

Напомним, по итогам первого круга лидером Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 33 очка. На втором и третьем месте — «Динамо» (29) и «Сочи» (27) соответственно.

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