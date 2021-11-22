Дзюба и Малком — лучшие игроки первого круга РПЛ по версии WhoScored

Лучшим игроком по итогам 15 туров РПЛ стал форвард «Зенита» Малком, получивший оценку 7,7. Вторая по величине оценка — 7,5 — у Артёма Дзюбы из «Зенита» и Матео Кассьерры из «Сочи».