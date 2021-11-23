Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо К
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Одно из лучших решений в карьере». Одион Игало — об отказе от трансфера в «Локомотив»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, ныне выступающий за «Аль-Шабаб», рассказал, как на старте европейского футбольного пути получил предложение от московского «Локомотива».

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

«Мне было хорошо в Норвегии, потом с моим агентом связались представители “Удинезе” и московского “Локомотива”. Русские предлагали более выгодный контракт. “Локо” хотел платить мне втрое больше, чем предлагал “Удинезе”, поэтому выбор был сложным.

Мы с агентом были в аэропорту, но всё ещё не знали, на какой самолёт садиться — в Россию или в Италию. Это было трудное решение. Мой агент сказал: если выбираешь амбиции — езжай в “Удинезе”. Если нужны деньги — переходи в “Локомотив”. Я выбрал Италию, а не Россию, и это оказалось одним из лучших решений в моей карьере», — приводит слова Игало Africafootunited.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь