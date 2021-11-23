«Одно из лучших решений в карьере». Одион Игало — об отказе от трансфера в «Локомотив»

«Мне было хорошо в Норвегии, потом с моим агентом связались представители “Удинезе” и московского “Локомотива”. Русские предлагали более выгодный контракт. “Локо” хотел платить мне втрое больше, чем предлагал “Удинезе”, поэтому выбор был сложным.



Мы с агентом были в аэропорту, но всё ещё не знали, на какой самолёт садиться — в Россию или в Италию. Это было трудное решение. Мой агент сказал: если выбираешь амбиции — езжай в “Удинезе”. Если нужны деньги — переходи в “Локомотив”. Я выбрал Италию, а не Россию, и это оказалось одним из лучших решений в моей карьере», — приводит слова Игало Africafootunited.