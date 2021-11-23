«Зенит» задолжал своему бывшему футболисту 50 миллионов

Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Он пока не провел в сезоне ни одного официального матча за новый клуб.

В 2018 году Лунев провел за сборную России два матча, в которых пропустил три мяча. Попал в итоговую заявку на домашний чемпионат мира 2018 года, весь турнир провел в запасе. Сыграл в воротах сборной России в матче Лиги наций против Турции (2:1). Также провел матчи со сборной Германии (0:3) и Швеции (0:2).