«Зенит» задолжал своему бывшему футболисту 50 миллионов

Как сообщает агент, действующий чемпион России задолжал Луневу около 50 млн рублей.
Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Он пока не провел в сезоне ни одного официального матча за новый клуб.
В 2018 году Лунев провел за сборную России два матча, в которых пропустил три мяча. Попал в итоговую заявку на домашний чемпионат мира 2018 года, весь турнир провел в запасе. Сыграл в воротах сборной России в матче Лиги наций против Турции (2:1). Также провел матчи со сборной Германии (0:3) и Швеции (0:2).
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лунева составляет €5 млн.
Также Лунев выступал за «Уфу», раменский «Сатурн» и московское «Торпедо».
Ранее бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о вызове в сборную России Андрея Лунева.