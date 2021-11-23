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09:26 (мск), источник: Газета.Ру

«Зенит» задолжал своему бывшему футболисту 50 миллионов

Агент голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунева Антон Смирнов заявил, что у петербургского «Зенита» осталась задолженность перед своим бывшим вратарем. Слова Смирнова передает «Рашен Football».

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Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает агент, действующий чемпион России задолжал Луневу около 50 млн рублей.

Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Он пока не провел в сезоне ни одного официального матча за новый клуб.

В 2018 году Лунев провел за сборную России два матча, в которых пропустил три мяча. Попал в итоговую заявку на домашний чемпионат мира 2018 года, весь турнир провел в запасе. Сыграл в воротах сборной России в матче Лиги наций против Турции (2:1). Также провел матчи со сборной Германии (0:3) и Швеции (0:2).

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лунева составляет €5 млн.

Также Лунев выступал за «Уфу», раменский «Сатурн» и московское «Торпедо».

Ранее бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о вызове в сборную России Андрея Лунева.

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