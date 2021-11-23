«Лимит должен измениться». Глава РПЛ пытается помочь топ-клубам и не ослушаться Путина

Стоит сборной или клубам провалиться на крупном турнире, как тут же вспоминают про лимит. Куда проще спихнуть все проблемы на какое-то явление, чем найти виноватого внутри. Новую волну обсуждений запустили ещё по ходу Евро-2020. Сборная вылетела из группы, бывший тренер команды Леонид Слуцкий заявил, что всё это из-за ограничений внутри лиги, его поддержал Семак, и понеслось.

Несколько российских топов вновь придумали план, как пропихнуть через исполком РФС идею отмены лимита. Возглавил движение, естественно, «Зенит». Клуб поддержала примерно половина РПЛ, другая была готова к диалогу. Включился даже Александр Дюков — давний противник лимита — и вывел разговор на площадку Министерства спорта. Те отделывались противоречивыми комментариями, словно не до конца понимали предмет спора. А потом всё решил президент.

10 сентября на совете по развитию спорта Владимир Путин за 25 секунд чётко обозначил, как будет. И закрыл вопрос несколькими предложениями.

Слышал в последнее время: давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут Владимир Путин президент России

Его тут же поддержали все сомневающиеся — например, руководители «Химок», «Арсенала», депутаты Госдумы и даже Анатолий Бышовец. Он тоже вспомнил Олимпийские игры, где победил как тренер, хотя тогда понятия «лимит на легионеров» в принципе не существовало.

Через несколько дней в непубличной беседе с одним из топ-менеджеров российского футбола я чётко понял: вопрос об отмене лимита закрыт. И всё идёт к тому, что количество ограничений ужесточат. Иначе как попадать на Олимпийские игры?

На какое-то время тема потухла. Бывший президент лиги Сергей Прядкин в этом вопросе почти всегда плыл по течению. С одной стороны, поддерживал Дюкова, с другой — входил в положение сомневающихся клубов. Кстати, президент РФС даже после слов Путина продолжил искать варианты. Говорил, что идея заключалась не в отмене лимита, а в его переформатировании или ослаблении. Но после сентября — пустота. Никаких обсуждений в РПЛ и РФС. Про вечный вопрос словно забыли.

И немного удивительно, что вспомнили сейчас. Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц на первом же брифинге после назначения актуализировал проблему. Правда, его риторика ничуть не отличается от слов предыдущих потенциальных реформаторов. И про возможную систему 10+15, и про разговор с клубами.

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«Вопрос по лимиту острый и стоит давно. Он беспокоит клубы — и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных игроков. Лимит должен измениться. Сейчас не можем говорить о полной отмене лимита, но нужна формула 10+15 или другая — обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена», — сказал он.

Снова готовимся к послаблению? Или шансов изменить действующий лимит 8+17 уже нет?