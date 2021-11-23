«Лимит должен измениться». Глава РПЛ пытается помочь топ-клубам и не ослушаться Путина
Ашоту Хачатурянцу не позавидуешь.
Ашоту Хачатурянцу не позавидуешь.
Стоит сборной или клубам провалиться на крупном турнире, как тут же вспоминают про лимит. Куда проще спихнуть все проблемы на какое-то явление, чем найти виноватого внутри. Новую волну обсуждений запустили ещё по ходу Евро-2020. Сборная вылетела из группы, бывший тренер команды Леонид Слуцкий заявил, что всё это из-за ограничений внутри лиги, его поддержал Семак, и понеслось.
Несколько российских топов вновь придумали план, как пропихнуть через исполком РФС идею отмены лимита. Возглавил движение, естественно, «Зенит». Клуб поддержала примерно половина РПЛ, другая была готова к диалогу. Включился даже Александр Дюков — давний противник лимита — и вывел разговор на площадку Министерства спорта. Те отделывались противоречивыми комментариями, словно не до конца понимали предмет спора. А потом всё решил президент.
10 сентября на совете по развитию спорта Владимир Путин за 25 секунд чётко обозначил, как будет. И закрыл вопрос несколькими предложениями.
Слышал в последнее время: давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут
Его тут же поддержали все сомневающиеся — например, руководители «Химок», «Арсенала», депутаты Госдумы и даже Анатолий Бышовец. Он тоже вспомнил Олимпийские игры, где победил как тренер, хотя тогда понятия «лимит на легионеров» в принципе не существовало.
Через несколько дней в непубличной беседе с одним из топ-менеджеров российского футбола я чётко понял: вопрос об отмене лимита закрыт. И всё идёт к тому, что количество ограничений ужесточат. Иначе как попадать на Олимпийские игры?
На какое-то время тема потухла. Бывший президент лиги Сергей Прядкин в этом вопросе почти всегда плыл по течению. С одной стороны, поддерживал Дюкова, с другой — входил в положение сомневающихся клубов. Кстати, президент РФС даже после слов Путина продолжил искать варианты. Говорил, что идея заключалась не в отмене лимита, а в его переформатировании или ослаблении. Но после сентября — пустота. Никаких обсуждений в РПЛ и РФС. Про вечный вопрос словно забыли.
И немного удивительно, что вспомнили сейчас. Новый президент РПЛ Ашот Хачатурянц на первом же брифинге после назначения актуализировал проблему. Правда, его риторика ничуть не отличается от слов предыдущих потенциальных реформаторов. И про возможную систему 10+15, и про разговор с клубами.
«Вопрос по лимиту острый и стоит давно. Он беспокоит клубы — и не напрасно. На сегодняшний момент у нас отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных игроков. Лимит должен измениться. Сейчас не можем говорить о полной отмене лимита, но нужна формула 10+15 или другая — обсуждается. После согласования с клубами она будет утверждена», — сказал он.
Снова готовимся к послаблению? Или шансов изменить действующий лимит 8+17 уже нет?
Дмитрий Зимин