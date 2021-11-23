«Зенит» не сумел побить рекорд «Спартака» по голам за первый круг чемпионата России
Завершился первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. После 15 туров лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 33 очка.
Завершился первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. После 15 туров лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 33 очка.
Сине-бело-голубые также стали самой результативной командой первого круга РПЛ — на счету подопечных Сергея Семака 39 голов.
Как информирует OptaIvan в «Твиттере», 39 голов за первую половину РПЛ в исполнении «Зенита» — это второй показатель результативности за всю историю чемпионатов России. Рекорд принадлежит московскому «Спартаку» — в сезоне-1993/1994 красно-белые забили 40 голов за первый круг чемпионата.
Напомним, ранее интернет-портал WhoScored опубликовал символическую сборную первого круга нынешнего сезона РПЛ. Лучшим игроком первой половины чемпионата стал нападающий «Зенита» Малком.