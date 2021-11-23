«Зенит» не сумел побить рекорд «Спартака» по голам за первый круг чемпионата России

«Зениту» пора в евровесну. Поражение Семаку могут не простить

Как информирует OptaIvan в «Твиттере», 39 голов за первую половину РПЛ в исполнении «Зенита» — это второй показатель результативности за всю историю чемпионатов России. Рекорд принадлежит московскому «Спартаку» — в сезоне-1993/1994 красно-белые забили 40 голов за первый круг чемпионата.