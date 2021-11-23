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14:01 (мск), источник: Sports.Ru

Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару». Галицкий лично звонил Генриху («Матч ТВ»)

Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить клуб.

Зенит
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Источник: Reuters

32-летний игрок может уйти бесплатно зимой из-за снова возникшего конфликта с тренером Жозе Моуринью. По данным «Матч ТВ», между футболистом и «Ромой» есть договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации.

Стало известно, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий связывался с Мхитаряном. Армянский хавбек вежливо отказал, поскольку намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам — у него маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщают другие источники «Матч ТВ», «Зенит» также был заинтересован в Мхитаряне, но получил отказ. «Спартак» не рассматривает кандидатуру игрока в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Мхитарян провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с «Ромой» истекает в июне 2022 года.

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