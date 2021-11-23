Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару». Галицкий лично звонил Генриху («Матч ТВ»)
Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить клуб.
Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян может сменить клуб.
32-летний игрок может уйти бесплатно зимой из-за снова возникшего конфликта с тренером Жозе Моуринью. По данным «Матч ТВ», между футболистом и «Ромой» есть договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации.
Стало известно, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий связывался с Мхитаряном. Армянский хавбек вежливо отказал, поскольку намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам — у него маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.
Как сообщают другие источники «Матч ТВ», «Зенит» также был заинтересован в Мхитаряне, но получил отказ. «Спартак» не рассматривает кандидатуру игрока в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Мхитарян провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с «Ромой» истекает в июне 2022 года.