Мхитарян отказал «Зениту» и «Краснодару». Галицкий лично звонил Генриху («Матч ТВ»)

32-летний игрок может уйти бесплатно зимой из-за снова возникшего конфликта с тренером Жозе Моуринью. По данным «Матч ТВ», между футболистом и «Ромой» есть договоренность, согласно которой Мхитарян может уйти без компенсации.

Стало известно, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий связывался с Мхитаряном. Армянский хавбек вежливо отказал, поскольку намерен остаться в Европе по семейным обстоятельствам — у него маленький ребенок, из-за чего вся семья не хочет далеко переезжать.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--101cf23988bca3870ba8" data-vnd="101cf23988bca3870ba8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=101cf23988bca3870ba8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщают другие источники «Матч ТВ», «Зенит» также был заинтересован в Мхитаряне, но получил отказ. «Спартак» не рассматривает кандидатуру игрока в зимнее трансферное окно.