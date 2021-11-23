Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо К
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинский тренер «Шерифа» объяснил, почему никогда не согласится работать в России

Главный тренер молдавского «Шерифа», украинский специалист Юрий Вернидуб объяснил, почему никогда не согласился бы работать в одном из российских клубов.

ШерифПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Ещё с 2013—2014 года — нет. Это моё право, мой выбор. Не хочу об этом много говорить. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что родился на Украине. А эта страна дала мне всё то, что у меня есть на данный момент. Я ей очень благодарен, и я её очень сильно люблю. И я готов за неё идти до конца. Другого мнения у меня не будет никогда. А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял. Вот и всё», — сказал Вернидуб в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что во время карьеры футболиста Вернидуб выступал в составе санкт-петербургского «Зенита» в период с 1997 по 2000 год.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь