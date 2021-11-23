Экс-директор «Рубина»: мы пытались подписать Лукаку и Фалькао

«Кого из звёзд пытались подписать в “Рубин”? Да мы всех смотрели, даже хотели подписать 17-летнего Лукаку из “Андерлехта”, нам нужен был нападающий. Мы с главой селекционной службы Фёдоровым ездили смотреть его и Буссуфу. Его агентом был отец — он сказал, что хочет, чтобы Ромелу играл только в Англии. У нас был конкретный интерес, мы бы с удовольствием его взяли.



Много таких примеров: кто-то не хотел ехать, кто-то просил завышенную зарплату, кого-то клуб не отпускал или просил космические отступные. Мы, например, спрашивали у “Порту” о возможности купить Радамеля Фалькао. Я лично разговаривал с президентом клуба, который запросил за колумбийца € 60 млн. Ну как мы его возьмём за такие деньги?» — приводит слова Мухамадиева «Спорт-экспресс».