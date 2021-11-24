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15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
13:01 (мск), источник: ТАСС

Карасев рассудит ЦСКА и «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

Встреча пройдет 28 ноября в Москве.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 16, 28.11.2021, 20:00

ЦСКА-Зенит-

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Матч 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Алексей Амелин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Роман Усачев.

Матч пройдет 28 ноября в Москве на «ВЭБ-Арене», встреча начнется в 20:00 мск.

«Зенит» после 15 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 33 очка, ЦСКА занимает шестое место, команда набрала 24 очка.

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