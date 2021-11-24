Громкий арест руководителей «Тамбова». Их обвиняют в присвоении бюджетных средств

В прошлом розыгрыше РПЛ принимал участие живой мертвец. Уже зимой появились новости о том, что «Тамбов» может сняться с чемпионата и объявить себя банкротом.

РПЛ всеми силами пыталась спасти «Тамбов» от банкротства. РФС и РПЛ выделили клубу 64 млн рублей для погашения долгов. Получил «Тамбов» поддержку и от региональных властей. Но вот дошли ли субсидии для клуба поначалу было непонятно.

Читайте также Гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по подозрению в мошенничестве

«Деньги, по сути, уже должны были прийти, да, — говорила генеральный директор “Тамбова” Ольга Коновалова. — Но так как в субботу нас выселили из офиса, в котором мы сидели, сейчас я не могу знать, пришли деньги или нет. Как обустроимся в новом офисе, все узнаем. Кто выселил? Тамбовская академия футбола. С нами разорвали договор».

Совсем скоро клуб объявил, что будет ликвидирован после окончания процедуры банкротства. Незадолго до этого, в конце 2020 года, в отношении Коноваловой было возбуждено уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент превысил 150 млн рублей. Размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. По данным следствия, город выделял на футбольный клуб сотни миллионов рублей, часть которых присваивались руководителям клуба через различные противоправные схемы.

«Следствие идет, на допросы меня вызывают, — рассказывала в июле Коновалова. — Искренне надеюсь, что следствие и суд поймут, что моей вины в том, что случилось, нет. Что касается денег от РПЛ, мы все получили. РПЛ выполнила свое обещание перед нами. Там остались небольшие денежки. Сейчас вот квартал закончится, и от лиги дойдет и этот небольшой остаток. Некоторая часть долгов по зарплатам уже погашена».

23 сентября в домах Худякова и Коноваловой прошли обыски. А уже 30 сентября Коновалову задержали и вскоре на два месяца отправили в СИЗО. Ей предъявлены три обвинения по одной статье в деле о незаконных махинациях с бюджетными средствами.

Пока шло разбирательство, бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков гордился успехами Себастьяна Тилля. В прошлом сезоне полузащитник из Люксембурга играл в «Тамбове», а в нынешнем прибил «Реал» шикарным ударом в Лиге чемпионов:

«Очень рад, что Тилль забил. Это на всю жизнь. Значит, “Тамбов” правильно делал, грамотно проводил селекцию, шел хорошим путем. Мы уже вошли в историю тем, что наши бывшие игроки забивают победные голы “Реалу” на “Бернабеу”.

При этом обвинения в мошенничестве Худяков активно отрицал:

«Какая-то чушь! Нужно же что-то выдумывать! Информация о мошенничестве? Слушайте, правоохранительные органы что-то пытаются найти. Но пока нет никаких обвинений. Я уже ничему не удивляюсь… Кому-то это все выгодно. “Тамбова” не стало. И нужно кого-то крайним сделать. Боюсь ли я обвинений в мошенничестве? Нет, не боюсь! Я в себе уверен».

Но спустя два месяца Худякова все же задержали. По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.