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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» отреагировали на слухи об уходе Федуна из совета директоров клуба

В «Спартаке» прокомментировали слухи, что владелец клуба Леонид Федун покидает совет директоров красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

«Похоже на новость от шуточного агентства “Панорама”. Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с “Наполи”, — говорится в сообщении пресс-службы “Спартака”.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
Группа C, 24.11.2021, 18:30

Спартак-Наполи-

Леонид Федун — российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак». В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций российского футбольного клуба «Спартак».

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

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