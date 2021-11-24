Бывшему спортдиректору «Тамбова» грозит до 10 лет лишения свободы. Что произошло?

В российском футболе очередное громкое околофутбольное дело. Сегодня коллеги из «Спорт-экспресса» сообщили, что бывший спортивный директор развалившегося «Тамбова» Павел Худяков был задержан спецназом МВД.

Что вменяют в вину Худякову?

Правоохранительные органы активно опрашивали всех, кто имел отношение к «Тамбову». В том числе игроков и тренеров. Ранее, 30 сентября, уже была задержана бывший гендиректор клуба Ольга Коновалова. Это произошло после того, как 23 сентября в домах Худякова и Коноваловой прошли обыски. Худяков отрицал любое мошенничество, но всё-таки был задержан.

Я уже ничему не удивляюсь… Кому-то это всё выгодно. “Тамбова” не стало. И нужно кого-то крайним сделать. Боюсь ли я обвинений в мошенничестве? Я в себе уверен, ничего не боюсь Павел Худяков бывший спортивный директор футбольного клуба «Тамбов»

Худякова обвиняют в хищении группой лиц государственных денег, которые Тамбовская область выделяла футбольному клубу. Коллега Иван Карпов уточняет, что Худякову совокупно предъявят обвинение по шести уголовным делам за хищение в особо крупном размере. Бывшему функционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Что говорят люди из «Тамбова»?

«Чемпионат» дозвонился до Сергея Первушина, который тренировал «Тамбов» и был в близких отношениях с Худяковым.

Впервые слышу о задержании Павла Худякова. Нахожусь в лёгком шоке. Для меня это неприятная новость. Конечно, слышал, что бывших руководителей обвиняют в хищениях. Когда со всех сторон говорят об этом… Не могу сказать: верю или нет. С Павлом Худяковым говорил 10−12 дней назад. Всё было нормально, ничего не предвещало беды Сергей Первушин бывший главный тренер футбольного клуба «Тамбов»

Также ситуацию прокомментировал и бывший игрок команды Антон Килин.

Не видел, что Павла Худякова задержали. Для меня это удивительно. Но мне особо нечего комментировать. Приезжали ли ко мне люди из органов с распечатками переписок и голосовыми сообщениями? Можете узнать у органов Антон Килин экс-полузащитник футбольного клуба «Тамбов»

МВД пока официально никак не комментировало задержание Худякова, но очевидно, что дело очень серьёзное. Почти наверняка всё закончится печально для бывшего спортивного директора. «Тамбова» уже нет, но эхо его развала ещё, видимо, долго будет звучать.