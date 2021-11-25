Тренер «Рубина» Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Помощник главного тренера футбольного клуба «Рубин» Олег Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча по итогам игры 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Сочи». Об этом ТАСС сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

«Тренер “Рубина” Кузьмин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за нецензурную брань в адрес официальных лиц матча», — сказал Григорьянц.

«Локомотив» за скандирования [в матче с «Ахматом»] оштрафован на 50 тысяч рублей. Также клуб предупрежден, что в случае повторного нарушения к нему будут применены более строгие меры", — добавил собеседник агентства.