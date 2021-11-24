Николай Валуев: «Давайте отменим лимит, будем болеть за Хуанов и Педро, а Ивановых и Петровых не увидим»

«Если мы хотим, чтобы у нас играли клубы, полностью состоящие из зарубежных игроков, то давайте отменим лимит. Будем болеть за Хуанов и Педро, а Ивановых и Петровых не увидим, потому что “топовый” менеджмент наших клубов будет решать вопрос конкуренции именно таким путем.



Это общемировая тенденция загибания всего и вся — пришлые люди кормятся, а наше все погибает или уезжает за границу. Так и у нас будет при смягчении лимита — наш и без того слабый футбол отомрет совершенно окончательно. В этом случае будет играть легионерская армия и заработает некоторое количество людей, которые будут благодарны за это», — заявил Валуев.