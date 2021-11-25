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09:59 (мск), источник: Газета.Ру

Акинфеев спел про футбол в образе Боба Марли

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев исполнил песню в стиле регги, посвященную футболу.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В ролике, снятом для «Комсомольской правды», вратарь предстал в образе Боба Марли с дредами и в растаманской шапке.

Одна из строчек в песне гласит: «Это футбол, это наш футбол, и всем непонятно, будет ли гол».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев вывел армейцев на поле в домашнем матче с «Химками» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Для 35-летнего вратаря эта встреча стала 500-й в РПЛ и 800-й за всю карьеру.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

ЦСКА после 14-ти туров набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре армейцы на своем поле примут действующих чемпионов России — петербургский «Зенит». Матч состоится 28 ноября в 20.00 (мск).

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