Акинфеев спел про футбол в образе Боба Марли

В ролике, снятом для «Комсомольской правды», вратарь предстал в образе Боба Марли с дредами и в растаманской шапке.

Одна из строчек в песне гласит: «Это футбол, это наш футбол, и всем непонятно, будет ли гол».

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев вывел армейцев на поле в домашнем матче с «Химками» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Для 35-летнего вратаря эта встреча стала 500-й в РПЛ и 800-й за всю карьеру.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

ЦСКА после 14-ти туров набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.