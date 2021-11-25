Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-директора «Тамбова» Худякова
В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова было открыто уголовное дело.
В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова было открыто уголовное дело.
«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба “Тамбов”, он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере«). Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.
Бывшие руководители клуба обвиняются в незаконном присвоении денег, которые город выделял в пользу футбольного клуба. Ранее сообщалось, что Худякову грозит до 10 лет лишения свободы.