Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Базель
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Локомотив
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Црвена Звезда
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Бетис
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Генк
Футбол. Еврокубки
20:45
Рапид В
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:45
Слован Бр
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:45
Мура
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Омония
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брённбю
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Монако
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Анортосис Фамагуста
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:00
Буде-Глимт
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Раннерс
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Яблонец
АЗ
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
13:20 (мск), источник: Sports.Ru

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-директора «Тамбова» Худякова

В отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова было открыто уголовное дело.

ТамбовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Бывшему спортдиректору «Тамбова» грозит до 10 лет лишения свободы. Что произошло?

«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба “Тамбов”, он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере«). Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

Бывшие руководители клуба обвиняются в незаконном присвоении денег, которые город выделял в пользу футбольного клуба. Ранее сообщалось, что Худякову грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь