Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-директора «Тамбова» Худякова

«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба “Тамбов”, он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (»Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере«). Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.