Зарема реально рулила «Спартаком» в прошлом сезоне. Что мы узнали из слитого архива

Телеграм-канал Black Mirror слил весь архив писем спутницы Леонида Федуна Заремы Салиховой — 5 гб файлов с 2018 по 2020 гг., несколько папок («Спартак», «финансы», «Лёнечка»), много личного и убеждающего, что она активно занималась делами клуба в прошлом сезоне. И если раньше, когда в канале появлялись отдельные презентации, кто-то ещё мог подумать, что это фейк, то при нынешнем массиве подобные мысли даже не приходят в голову.

Особенно после нескольких часов изучения архива.

Что мы узнали

2017-й год — исключительно личные переписки с Федуном. Дизайн интерьера, дети, поездки — даже не будем в это лезть.

В 2018-м открывается Фонд «Спартак — детям», которым полностью занимается Зарема, поэтому с ней утверждают устав, сайт, маркетинговые активности, дизайн, выбирают телефонного оператора для обслуживания короткого номера и так далее. Она же выдвигает кандидатуру «брата ЛА» (речь об Андрее Федуне — младшем брате Леонида) на пост председателя фонда: «Он, во-первых, врач, значит, компетентно будет отвечать на вопросы на пресс-конференции; во-вторых, к нему болельщики хорошо относятся, так как положительный имидж в связи со строительством стадиона» (орфография и пунктуация сохранены).

А дальше идут сплошные «Согласовано», «Согласовано», «Согласовано» в ответ на «согласуйте, пожалуйста зарплаты-авансы-договоры на лечение-затраты на канцелярию-связь» и прочее. Из доброго — подтверждённые ею оплаты, которые произвели Александр Соболев, Доменико Тедеско, Джордан Ларссон и Георгий Джикия в качестве пожертвований на лечение детей.

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В декабре 2019-го Федун пересылает Зареме письмо с проектами универсально-спортивного зала, строительство которого было утверждено во второй очереди после стадиона.

В марте тогдашний вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов говорил агентству «Москва», что зал должен быть готов к 2022 году: «У нас забито уже свайное поле под парковкой. Полтора года нам хватит для того, чтобы всё поднять и построить. Все инженерные сети подведены, осталось поднять только фасады. Там будет зал-трансформер, который может вмещать на мероприятиях от 500 до 20 000 человек».

На выбор Зареме скидывают восемь проектов, на что она отвечает: «Зачем это, если ты “Спартак” передаёшь болельщикам?».

Федун объясняет: «Это госконтракт. Наши обязательства».

Зарема предлагает: «Тогда надо выбирать самый бюджетный».

Дальнейшие обсуждения этой темы отсутствуют, но вот самый недорогой вариант, на котором предложила остановиться Салихова. Стоимость — 1,7 млрд рублей плюс затраты на подготовительные и проектные работы.

И самый дорогой — за 6,27 млрд рублей плюс затраты на подготовительные и проектные работы.

Весной 2020-го Зарема начинает активнее включаться в жизнь «Спартака»: ей присылают презентацию по экосистеме и отчёт бывшего пресс-атташе команды Антона Лисина о проделанной работе. Она возвращает отсканированные файлы с написанными от руки комментариями.

Оба отчёта она характеризует как «красивые слова, переписанные из учебников по маркетингу и стратегическому менеджменту». И уж если быть объективными, Зарема права: почти ничего из указанного не подкреплено ни сведениями о затратах, ни о возможных доходах.

Её явно бесит, что менеджерский штат «Спартака» раздут, а толку от этого особо нет.

«Проблема данного многочисленного спартаковского менеджмента, что каждый нарезал себе кусок, которым УДОБНО заниматься, — пишет она в одном из писем. — А то, что клуб — это единый организм, в котором всё взаимосвязано, никого не интересует. И сколько можно уже “учится и иметь в виду”? Может зарплату начать менеджерам начислять, когда они, наконец, научаться и обучать своих сотрудников? Мне такие ответы “будем иметь в виду не нужны”. Так отвечают операторы, когда жалуешься на какую-нибудь некачественно оказанную услугу, а не топ-менеджмент» (орфография и пунктуация сохранены).

В июне 2020-го Зарема просит исполнительного директора Максима Власова скинуть огромный список документов — вплоть до положения о внутреннем распорядке работы. И потом начинается:

«Прошу предоставить мне разъяснения по каждой статье расходов, где идёт увеличение по статьям более чем на 10−15% и по доходам, по котором прирост более чем на 20%».

«Пришлите мне ещё бюджет эксплуатации с расшифровками и все договоры подряда».

«Бюджеты за предыдущий сезон и за следующий, а также расчёт подробный выручки по билетам и абонементам РПЛ».

Далее через Зарему проходит очень многое: отчёты по трансферам, бюджетам, операционной деятельности, резюме кандидатов на пост коммерческого директора, статистика центральных полузащитников Эвандера, Сиприена и Курбелиса (этими игроками «Спартак» интересовался), договоры с бывшим гендиректором Шамилем Газизовым и советником по трансферам Франко Камоцци. Последний, кстати, заключил соглашение на год с ежемесячной зарплатой в € 5000 на руки.

И?

Зарема пыталась расшевелить болото, сократить расходы клуба (часто пишет про сокращение расходов на зарплаты), указать, что подход ко многим вещам не соответствует топ-менеджерам («сделано на коленке»). В общем, явно искренне хотела что-то поменять.

А дальше архив обрывается.