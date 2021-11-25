Пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком» признали ошибочным

Главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил 11-метровый удар в концовке первого тайма после падения полузащитника «красно-белых» Михаила Игнатова в борьбе с защитником «быков» Сергеем Петровым.
«Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон», — говорится в сообщении организации.
Также ЭСК признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Мурило в матче с «Ахматом» (1:2). Футболист получил красную карточку на 35-й минуте. Согласно заключению комиссии, система видеопомощи арбитрам (VAR) была обязана вмешаться и предложить судье видеопросмотр.