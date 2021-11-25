«Почему меня обожают? Уродов всегда жалеют». Как Аршавин общался с фанами до инстаграма: откопали его древний сайт

Андрей Аршавин был звездой российского футбола задолго до эпохи инстаграма. Он общался с узким кругом журналистов, казалось, жизнь звезды — под грифом секретности для широкой публики. Но это не так: Аршавин один из немногих, кто долгое время имел официальный сайт — arshavin.eu. Его вел друг Андрея Игорь Моисеев. Он же соавтор книги «Андрей Аршавин: 555 вопросов и ответов».

С 2013-го сайт не функционирует, а несколько лет назад вообще исчез с карты интернета, но кэш гугла помнит все. Раньше на arshavin.eu можно было найти видео, фото, новости и довольно сухой блог Аршавина, но самое главное — конференция. Андрей регулярно выдавал горячие ответы на вопросы своих поклонников.

Sport24 нашел самые сочные ответы Андрея. Орфографию и пунктуацию мы поправили — точками в конце реплик, например, Андрей пренебрегал.

— Наткнулся на обзоры матчей «Зенита» с АЕКом и «Црвеной Звездой». К большому удивлению обнаружил, что на майке было написано ARCHAVINE. Почему так?

— Так было написано в моем загранпаспорте.

— На что потратил первую зарплату?

— В «Смене» спускал деньги на шоколадки. В «Зените» диван купил.

— Помните, как в 2002 году наш «Ротор» победил этот ваш «Зенит» 2:1? Наш Валера Есипов два гола забил. Приятные воспоминания, не правда ли?

— Для вас приятные. Для меня смешные. Мастер спорта по лыжам дубль нам положил.

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— В одном из матчей Петржела поставил вас на позицию левого защитника. Почему?

— Мы прилетели в Пермь из Манчестера, где проводили матч с «Болтоном». У команды были определенные проблемы. Я предложил Властимилу использовать меня на этой позиции. Он согласился.

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— В какую машину ты впервые сел за руль?

— Первый раз сел за руль в 2000 или 2001 году. Это был клубный автомобиль — «Мазда 323». Он мне в наследство от Андрея Кобелева достался.

— После гола Анюкова в ворота «Локомотива» ты начал отжиматься. Вы поспорили?

— Не поверил Анюку, что он забьет гол.

— Был ли матч «Локомотив» — «Зенит» договорным?

— Ну да. Мы договорились.

— Какой подарок вы готовите Дику [Адвокату] на 60-летие?

— Дику мы подарили военную форму. По-моему, генеральский мундир. Идея Паши Погребняка, который уговаривал Дика выйти в обнове в матче с ЦСКА.

— Когда Павлюченко забил второй гол Англии, вы прошли по флангу, обыграли Ричардса, отдали навесную передачу в штрафную. А сами остановились у рекламных щитов. Атака продолжалась еще 40 секунд, а вы там стояли до самого гола. С чем связано?

— Наблюдал за продолжением атаки. Помочь команде в этой позиции не мог. Ждал гол, который случился.

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— Кто лучше играет: ты или Игорь Семшов?

— Это Игорь Семшов вопрос задает?

— Как бы вы отнеслись, если «Зениту» в группе Кубка УЕФА попадется «Бавария»?

— Не хочу. Мне бы хотелось, чтобы достались команды послабее. Важен результат.

— Прокомментируйте слухи испанской прессы о договорном матче с «Баварией» [в Кубке УЕФА-07/08]. Ваш кумир.

— Вы не мой кумир.

— Как у вас дела? Что нового произошло в жизни?

— Вроде ничего. На прошлой недельке стали бронзовыми призерами одного турнира.

— Говорят, ты будешь играть в «Барсе». Правда?

— Да. Осталось купить коньки, клюшку и шлем. Я с детства был фанатом СКА. А вы меня в «Ак Барс» пихаете.

— Самая памятная футболка в твоей коллекции?

— С [фамилией] Гутти (вероятно, речь о Гути из «Реала», с которым «Зенит» встречался в ЛЧ — Sport24). В нашем чемпионате? Думаю, футболка Ангбвы.

— Любите свинину?

— Вот Bystrik23 (Владимир Быстров — Sport24) зашел в комнату. Это как раз то, что мне нравится. Исключительно в живом виде.

— Любишь играть в казино?

— Не люблю, играл только за компанию. Последний раз лет пять назад. После того, как Быстров ушел в «Спартак», точно не играл.

— Вы знакомы с Александром Тихоновецким?

— No drugs.

— Ты смотрел «33 квадратных метра»? Ты мне Андрея Звездунова напоминаешь.

— Я покрасивее буду.

— Мой любимый футболист — Андрей Аршавин.

— И мой.

— Андрей, я вашу фамилию вырезала ножом на руке. Я это сделала зря или нет?

— Если это не шутка, то мне грустно. Есть много других способов выразить симпатию ко мне.

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— Не пробовал найти бутсы с липучками, чтобы не было проблем со шнурками?

— Увы, еще не придумали бутс с липучками. Шнурки, блин, такие ненадежные. Однако я не отступлюсь. Посмотрим еще, кто кого.

— Хотели бы принять участие в каком-нибудь шоу? Например, «Танцы на льду».

— Если бы я принял участие, то оно бы называлось «Корова на льду».

— Ты пользуешься услугами интернет-магазинов?

— Нет, только услугами общества анонимных алкоголиков.

— Круто ты играл против «Ливерпуля». Ну я тоже не промах. Играю тоже круто, но мне 14 лет. Попроси, пожалуйста, Арсена, пусть меня тоже возьмет в «Арсенал».

— Попробуй сам связаться с Арсеном.

— Вас все обожают. Почему?

— Уродов всегда жалеют.

— Что-то тебе не везло в матче с «МЮ». Что случилось?

— Косым я был в том матче.

— Каково это, когда тебе завязывает шнурки Дрогба?

— Funny.

— Поздравь меня, а то скучно.

— Я же не клоун.

— Вы сидите во «Вконтакте»?

— На попе я сижу.

— Можешь дать скайп?

— Конечно. Зайди в интернет и загрузи программу.

— Как к астрологии относишься?

— Как к науке.

— Я третий раз ставлю на то, что ты забьешь гол, а ты ни разу не забил. Я проиграл 25 000.

— Блин, а я думаю, что это я не могу забить.

— Мы с другом хотим открыть свой клуб. Нам по 12 лет. Получится у нас?

— Кто ваши папы, ребята?

— YA SAIDMAHMUD!

— Я — АНДРЕЙ!

— Расскажи в двух словах случай из детства.

— Я родился.

— Правда, что вам поступало предложение из «Барселоны»?

— Сотни раз меня спрашивали: а правда, что вам звонил президент «Барселоны»? Было дело. Было и прошло.

— Я не сильно разбираюсь в футболе, но хочу быть похожим в вас во всем. Посоветуйте рецепт смеси для начинающего кальянщика.

— Позвоните в передачу «Человек и закон».

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— Хочу услышать твой заводной смех в реальности.

— ТАГИИИИИИИИИИИЛ!!! ТАГИИИИИИИИИИИИИИЛ!!!

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— Ты давно не использовал свой фирменный жест, даже когда «Барсе» забил, не приложил палец к губам. Зато в игре против «Тоттенхэма» Тео Уолкотт приложил палец к губам. Ты подарил ему жест?

— Не дарил. Все законно у нас с Фео (Тео Уолкоттом — Sport24), по франшизе.

— Ты довольно давно живешь в Великобритании. Ты видишь сны на английском или попадаются сновидения на русском?

— У меня сны с субтитрами.

— Какой язык или языки вам нравятся?

— Говяжий.

— Что нужно изменить в нашем мире, чтобы он стал лучше?

— Отменить деньги.

— Андрей, почему ты одеваешься, как дээдушка? Ты же молодой!

— Мне 28. Я давно уже не мААльчик.

— Каким видишь себя через 50 лет?

— 77-летним мужиком с больными ногами и гламурной клюкой.

— Андрей, оглянись назад… что там?

— Попа.