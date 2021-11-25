Президент «Урала»: cможем предложить Кокорину хороший контракт

«Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я ещё тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если возможность приобрести его будет, мы никогда не откажемся. Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви? Что я считаю — никому не интересно. Все будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс.



Потянет ли “Урал” контракт Кокорина? Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в “Зените”, конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в “Фиорентине”, — цитирует Иванова “Спорт день за днём”.