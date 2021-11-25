Президент «Урала»: cможем предложить Кокорину хороший контракт
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов приобрести нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб готов приобрести нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я ещё тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если возможность приобрести его будет, мы никогда не откажемся. Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви? Что я считаю — никому не интересно. Все будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс.
Потянет ли “Урал” контракт Кокорина? Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в “Зените”, конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в “Фиорентине”, — цитирует Иванова “Спорт день за днём”.