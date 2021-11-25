Арабские инвесторы отказались от покупки акций «Спартака», но могут купить акции ЦСКА (Иван Карпов)
Арабские инвесторы отказались от приобретения акций «Спартака».
Спартак
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Арабские инвесторы отказались от приобретения акций «Спартака».
Как сообщает Иван Карпов, представители инвестиционного фонда отказались от этой идеи после ознакомления с инфраструктурой клуба и его функционированием.
Тем не менее они все еще могут приобрести часть акций другого российского клуба. По информации Карпова, этим клубом может стать ЦСКА.