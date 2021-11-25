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19:32 (мск), источник: Sports.Ru

Станислав Черчесов: «Лимит нужен. Причина неудач российских клубов — в уровне легионеров»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

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Источник: РИА "Новости"

— Вас чуть ли не каждую пресс-конференцию спрашивали про лимит на легионеров. Вы как тренер сборной говорили, что он вам нужен. Сейчас, когда вам уже не нужно искать и готовить игроков в национальную сборную, как вы ответите на этот вопрос?

— Ничего не изменилось. Когда работал в «Динамо» в 2015-м, тоже говорил, что лимит необходим. Давайте сделаем «10+15», посмотрим, как это работает, а потом будем регулировать — превращать эти 10 в 8 или наоборот в 12. Потому что лимит на легионеров все-таки нужен. И не надо думать, что в нем причина неудач российских клубов. Причина — в уровне легионеров, которых приглашают. Посмотрите, есть клубы, которые из 8 легионеров используют половину.

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Возникает вопрос — а остальных четырех вы зачем брали? Они должны делать команду сильнее, у вас всего восемь легионерских мест, но вы все равно купили игроков на скамейку? Зачем? А если все открыть? Вы 20 легионеров купите на скамейку?

Есть три принципиальных момента: игрока надо отобрать, игрока надо тренировать, и с игрока надо требовать. Все. Дальше неважно, какой он национальности — легионер, россиянин или инопланетянин. Если эти три фактора работают, у тебя появляется конкурентоспособная команда, — сказал Черчесов.

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