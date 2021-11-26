Суд арестовал экс-спортивного директора «Тамбова» по делу о мошенничестве

Худякова задержали по подозрению в мошенничестве в Московском регионе в среду и доставили в Тамбов. Представитель управления МВД по Тамбовской области сообщил РИА Новости, что речь идет о мошенничестве с финансированием футбольного клуба.

В пятницу Ленинский районный суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Худякову.

«Суд заключил его под стражу по 23 января следующего года включительно», — сказал собеседник агентства.

В конце сентября правоохранители задержали генерального директора «Тамбова» Ольгу Коновалову — по подозрению в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и одном эпизоде мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. Коновалову заключили под стражу до 29 ноября, и в четверг, 25 ноября, суд продлил ей содержание под стражей до 26 января 2022 года. Коноваловой вменяют аферу с финансированием клуба.

«Тамбов» завершил сезон-2020/21 на последней строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. Участие клуба в чемпионате после зимней паузы было под вопросом из-за финансовых проблем. Доиграть сезон команда из Тамбова смогла благодаря помощи лиги и других клубов. По окончании сезона ФК «Тамбов» попрощался с болельщиками.