Легионер клуба РПЛ назвал главные страхи перед переездом в Россию

Футболист обратил внимание на то, что всегда жил в Швеции, поэтому переезд дался ему нелегко. Он боялся того, что в России никто не говорит на английском языке, а сами жители страны — жесткие люди, к которым сложно найти подход. «Сначала со мной немного боялись заговорить, но со временем все больше открывались. У русских огромное сердце. Не думал, что вы настолько открытые, добрые и потрясающие люди», — подчеркнул Дагерстоль.