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16:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Легионер клуба РПЛ назвал главные страхи перед переездом в Россию

Шведский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» Филип Дагерстоль поделился впечатлениями от жизни в России. Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист обратил внимание на то, что всегда жил в Швеции, поэтому переезд дался ему нелегко. Он боялся того, что в России никто не говорит на английском языке, а сами жители страны — жесткие люди, к которым сложно найти подход. «Сначала со мной немного боялись заговорить, но со временем все больше открывались. У русских огромное сердце. Не думал, что вы настолько открытые, добрые и потрясающие люди», — подчеркнул Дагерстоль.

Защитник — воспитанник шведского клуба «Норрчепинг». Вместе с командой Дагерстоль становился чемпионом Швеции и обладателем Суперкубка страны. Он подписал контракт с «Химками» в январе 2021 года.

В апреле защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о распространенном в Германии стереотипе о россиянах. Сантос, до «Зенита» выступавший за «Гамбург», заявил, что немецкие партнеры по команде называли русских холодными.

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