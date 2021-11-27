«Крылья Советов» погасили задолженность в размере 700 млн рублей

Долг перед банком образовался еще в 2014 году. При этом реструктуризация задолженности обошлась «Крыльям» в 211 млн рублей.

«Гору с плеч свалили! Благодаря личному участию губернатора, привлечению им в партнеры клуба банка “Солидарность” удалось погасить 700-миллионный кредит, который дамокловым мечом висел над клубом с 2014 года. Сегодня клуб, безусловно, находится на подъеме. И команда играет, и долги гасим благодаря эффективному управлению, поддержке наших коммерческих партнеров и руководства региона. Это для нас очень важно», — приводит слова генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева официальный сайт команды.