Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Акрон
Оренбург
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Факел
12
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-2
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо
Волгарь
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Сочи
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Сельта
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Нефтехимик
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Арминия
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон
Лидс
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Венеция
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» вылетел из Лиги Европы
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
14:10 (мск), источник: Sports.Ru

Глава «Уфы» об Агаларове: «Поступающие предложения не достойны лучшего нападающего России»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что к форвардом Гамидом Агаларовым интересуются другие клубы.

УфаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
«Обещал отцу до зимы забить 10 мячей. Теперь он требует хет-трики». Агаларов — в интервью «Матч ТВ»

«И мы, и Гамид, и его представители понимаем, что поступающие пока предложения не достойны лучшего, как мы уверены, нападающего России. И мы, и Гамид считаем, что надо посмотреть, подождать. Надо доказать всем, что это не временный успех, и только потом принимать решение. Может ли “Уфа” продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нем не знают, — он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей.

От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно. Нас, конечно, критикуют за то, что мы говорим, что он один из лучших нападающих мира. Но мы говорили не так, мы говорили, что у него одни из лучших статистических показателей в мире. А в заголовках, естественно, звучит “лучший нападающий мира”. Но со статистическими показателями не поспоришь», — сказал Мурзагулов.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь