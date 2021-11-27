«Сочи» не смог обыграть «Урал» на выезде и впервые в сезоне сыграл вничью

Отметим, что сочинцы заканчивали матч в меньшинстве — на 74-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Матео Барач. «Сочи» впервые в сезоне-2021/22 сыграл вничью: до этого у команды было 9 побед и 6 поражений в 15 матчах.