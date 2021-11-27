Рангник в «Локо» — один из главных разводов нашего футбола. Весь шик превратился в смех

«Из паровоза мы хотим сделать “Сапсан”. Современный и сильный “Сапсан”, — именно такие слова сказал на своей единственной пресс-конференции в России Ральф Рангник. Немец приходил в “Локомотив” в ранге мессии среди футбольных менеджеров. Щедрые боссы московского клуба настолько восхитились регалиями Рангника, что выписали ему зарплату в € 4,5 млн в год и ещё € 1 млн на всю его команду.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 16, 29.11.2021, 19:00 Арсенал Т - Локомотив -

Специалист был назначен на пост руководителя по спорту и развитию 6 июля. Спустя пять месяцев Рангник уходит в «Манчестер Юнайтед», чтобы занять пост пока что временного главного тренера. Но, кто знает, может быть, он останется на этом посту и дальше. У Рангника, помимо моральной мотивации, есть и финансовая. По нашей информации, его зарплата в английском клубе будет больше, чем в «Локо» (хотя казалось бы — куда больше), а ещё он получит приличный бонус, если выведет «дьяволов» в Лигу чемпионов.

В самом факте ухода Рангника в «Манчестер Юнайтед», безусловно, нет ничего плохого. На его месте это предложение принял бы любой. Но этот уход ставит крест на всей стратегии «Локомотива», под которую Александр Плутник и РЖД приглашали Ральфа в клуб. Под которую руководство выбивало кучу денег и влезало в кредиты, заключив соглашение с консалтинговой фирмой Рангника ‎Rangnick Kornetka Consulting.

Клуб в этой ситуации выглядит максимально плохо. После долгих лет чехарды и непонятных движений в руководстве «Локо» обрадовал болельщиков, как казалось, отличным решением: взять лучшего футбольного менеджера в мире и отдать ему все решения в клубе. В клубе настолько верили в немца, что не только нашли под него зарплату € 5,5 млн, но и выделили на трансферную закупку € 30 млн, а потом раскошелились ещё на € 3 млн, чтобы уволить Марко Николича. Уход серба — конечно, тоже решение Рангника, как бы Ральф это ни пытался отрицать. Все стратегические решения принимал он. Естественно, такие суммы и всё происходящее вызывало у части фанатов вопросы, но критика легко билась тем аргументом, что за всем этим стоит Рангник — уж он-то точно знает, что делает.

Реальность оказалось другой. Рангник с первого дня в «Локомотиве» вёл себя максимально непонятно. «Локо» утверждал, что у Ральфа есть штатная должность в клубе — немец в ответ говорил, что никакой должности нет и он просто оказывает консалтинговые услуги. Создалось ощущение, что менеджер считал русских абсолютными туземцами, которые неспособны понимать того, как нужно правильно работать в футболе. Видимо, именно поэтому за всё время в нашей стране Рангник только один раз общался с российской прессой о «Локо». Причём сделал он это настолько нефактурно и уходя от нормальных ответов, что лучше бы этой пресс-конференции вообще не было.

«Локомотив» предоставил Рангнику полный карт-бланш не только в решениях по трансферам и увольнению тренера, но и в кадровой политике. Захотел Рангник, чтобы его правой рукой был Томас Цорн, который провалился в «Спартаке», — пожалуйста. Ральф пожелал, чтобы в селекции и на других важных позициях были его немецкие знакомые — Корнетка, Меккель и Валленвайн — сделали. Немец инициировал и максимально спорное назначение мексиканского специалиста по медицине — Хорхе Ивана Мартинеса Рентерию. Хорхе пришёл в клуб ещё в период Николича, и его влияние сразу стало велико. Случались ситуации, в которых он просто уводил половину команды с тренировки Николича на соседнее поле, где индивидуально занимался с игроками. Главный тренер постфактум узнавал о травмах, у него не было возможности влиять на решения мексиканского специалиста по доступности того или иного игрока на конкретный матч.

Но самым непонятным решением Рангника, которое было безукоризненно поддержано руководством «Локо», конечно, является приглашение Маркуса Гисдоля. Тренер, который ничего не выигрывал в своей карьере, стал главным в «Локо» только по одной причине: хорошие отношения с Рангником. Ральф даже разрешил Маркусу привести с собой в помощники своего друга Лутца Зибрехта из пятой лиги Германии. У Зибрехта «потрясающий» опыт работы — за всю жизнь он работал только спортивным директором «‎Штутгартер Киккерс» и «Ульма». Согласитесь, послужной список внушает доверие.

Таким образом, Рангнику за € 4,5 млн в год позволили выстроить собственную систему из своих людей и друзей. Многие говорят, что эта система прекрасно будет работать и без него. Но в это абсолютно не верится по той простой причине, что все пять месяцев Рангник был хозяином в клубе по принятию решений. Он лично уговаривал Алексиса Бека-Бека и Тино Анджорина перейти в «Локомотив». Очевидно, что эти перспективные молодые игроки оказались в клубе только из-за репутации и веса Рангника. С кресла главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф, безусловно, заниматься уговорами не будет. А это значит, что «Локомотив» снова абсолютно неинтересен для молодых проспектов из Европы.

В итоге за пять месяцев правления Рангника в клубе «Локомотив» потратил кучу денег; взял на зарплату больше 10 знакомых и друзей немца; потерял Николича, который хорошо делал свою работу; залез в кредиты. И всё это для того, чтобы Ральф, который ни разу публично не взял на себя ответственность за происходящее в «Локомотиве», просто уехал в Манчестер, оставив клубу интересную задачу — придумать, что делать со всем его наследием. Немецкий «Сапсан» очень быстро достиг конечной станции.