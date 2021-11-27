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20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Рангник в «Локо» — один из главных разводов нашего футбола. Весь шик превратился в смех

Система немца не сможет функционировать в «Локомотиве» без него.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

«Из паровоза мы хотим сделать “Сапсан”. Современный и сильный “Сапсан”, — именно такие слова сказал на своей единственной пресс-конференции в России Ральф Рангник. Немец приходил в “Локомотив” в ранге мессии среди футбольных менеджеров. Щедрые боссы московского клуба настолько восхитились регалиями Рангника, что выписали ему зарплату в € 4,5 млн в год и ещё € 1 млн на всю его команду.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 16, 29.11.2021, 19:00

Арсенал Т-Локомотив-

Специалист был назначен на пост руководителя по спорту и развитию 6 июля. Спустя пять месяцев Рангник уходит в «Манчестер Юнайтед», чтобы занять пост пока что временного главного тренера. Но, кто знает, может быть, он останется на этом посту и дальше. У Рангника, помимо моральной мотивации, есть и финансовая. По нашей информации, его зарплата в английском клубе будет больше, чем в «Локо» (хотя казалось бы — куда больше), а ещё он получит приличный бонус, если выведет «дьяволов» в Лигу чемпионов.

В самом факте ухода Рангника в «Манчестер Юнайтед», безусловно, нет ничего плохого. На его месте это предложение принял бы любой. Но этот уход ставит крест на всей стратегии «Локомотива», под которую Александр Плутник и РЖД приглашали Ральфа в клуб. Под которую руководство выбивало кучу денег и влезало в кредиты, заключив соглашение с консалтинговой фирмой Рангника ‎Rangnick Kornetka Consulting.

Клуб в этой ситуации выглядит максимально плохо. После долгих лет чехарды и непонятных движений в руководстве «Локо» обрадовал болельщиков, как казалось, отличным решением: взять лучшего футбольного менеджера в мире и отдать ему все решения в клубе. В клубе настолько верили в немца, что не только нашли под него зарплату € 5,5 млн, но и выделили на трансферную закупку € 30 млн, а потом раскошелились ещё на € 3 млн, чтобы уволить Марко Николича. Уход серба — конечно, тоже решение Рангника, как бы Ральф это ни пытался отрицать. Все стратегические решения принимал он. Естественно, такие суммы и всё происходящее вызывало у части фанатов вопросы, но критика легко билась тем аргументом, что за всем этим стоит Рангник — уж он-то точно знает, что делает.

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Реальность оказалось другой. Рангник с первого дня в «Локомотиве» вёл себя максимально непонятно. «Локо» утверждал, что у Ральфа есть штатная должность в клубе — немец в ответ говорил, что никакой должности нет и он просто оказывает консалтинговые услуги. Создалось ощущение, что менеджер считал русских абсолютными туземцами, которые неспособны понимать того, как нужно правильно работать в футболе. Видимо, именно поэтому за всё время в нашей стране Рангник только один раз общался с российской прессой о «Локо». Причём сделал он это настолько нефактурно и уходя от нормальных ответов, что лучше бы этой пресс-конференции вообще не было.

«Локомотив» предоставил Рангнику полный карт-бланш не только в решениях по трансферам и увольнению тренера, но и в кадровой политике. Захотел Рангник, чтобы его правой рукой был Томас Цорн, который провалился в «Спартаке», — пожалуйста. Ральф пожелал, чтобы в селекции и на других важных позициях были его немецкие знакомые — Корнетка, Меккель и Валленвайн — сделали. Немец инициировал и максимально спорное назначение мексиканского специалиста по медицине — Хорхе Ивана Мартинеса Рентерию. Хорхе пришёл в клуб ещё в период Николича, и его влияние сразу стало велико. Случались ситуации, в которых он просто уводил половину команды с тренировки Николича на соседнее поле, где индивидуально занимался с игроками. Главный тренер постфактум узнавал о травмах, у него не было возможности влиять на решения мексиканского специалиста по доступности того или иного игрока на конкретный матч.

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Но самым непонятным решением Рангника, которое было безукоризненно поддержано руководством «Локо», конечно, является приглашение Маркуса Гисдоля. Тренер, который ничего не выигрывал в своей карьере, стал главным в «Локо» только по одной причине: хорошие отношения с Рангником. Ральф даже разрешил Маркусу привести с собой в помощники своего друга Лутца Зибрехта из пятой лиги Германии. У Зибрехта «потрясающий» опыт работы — за всю жизнь он работал только спортивным директором «‎Штутгартер Киккерс» и «Ульма». Согласитесь, послужной список внушает доверие.

Таким образом, Рангнику за € 4,5 млн в год позволили выстроить собственную систему из своих людей и друзей. Многие говорят, что эта система прекрасно будет работать и без него. Но в это абсолютно не верится по той простой причине, что все пять месяцев Рангник был хозяином в клубе по принятию решений. Он лично уговаривал Алексиса Бека-Бека и Тино Анджорина перейти в «Локомотив». Очевидно, что эти перспективные молодые игроки оказались в клубе только из-за репутации и веса Рангника. С кресла главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф, безусловно, заниматься уговорами не будет. А это значит, что «Локомотив» снова абсолютно неинтересен для молодых проспектов из Европы.

В итоге за пять месяцев правления Рангника в клубе «Локомотив» потратил кучу денег; взял на зарплату больше 10 знакомых и друзей немца; потерял Николича, который хорошо делал свою работу; залез в кредиты. И всё это для того, чтобы Ральф, который ни разу публично не взял на себя ответственность за происходящее в «Локомотиве», просто уехал в Манчестер, оставив клубу интересную задачу — придумать, что делать со всем его наследием. Немецкий «Сапсан» очень быстро достиг конечной станции.

Автор: Андрей Панков

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