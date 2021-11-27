«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Встреча прошла в Грозном. Футболисты «Ахмата» отправили в ворота соперников два безответных мяча. Сперва на 27-й минуте отличился Артем Полярус, сумевший реализовать пенальти.

Уже во втором тайме на 76-й минуте Сенин Себай удвоил преимущество хозяев и позволил своей команде обыграть соперников со счетом 2:0.

«Ахмат» после 16 матчей чемпионата занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 24 набранных очка. У идущего на четвертом месте «Локомотива» 25 очков.

Также в рамках 16-го тура встречались «Урал» и «Сочи». Матч завершился вничью 1:1.