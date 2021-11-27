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22:11 (мск), источник: ТАСС

«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:3.

Химки
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» дома со счетом 3:3 сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Эльмир Набиуллин (54-я минута), Денис Глушаков (56) и Александр Долгов (71).

В составе «Краснодара» отличились Виктор Классон (6), Реми Кабелла (67) и Владимир Ильин (80).

На 36-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк не сумел реализовать пенальти.

Для Глушакова этот гол стал седьмым в 13 матчах текущего сезона РПЛ.

После 16 матчей «Химки», которые не могут выиграть на протяжении пяти матчей (2 поражения, 3 ничьи) занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе подмосковного клуба 14 очков. «Краснодар» располагается на пятой строчке с 25 очками. В следующем туре «Химки» 5 декабря дома примут тульский «Арсенал», «Краснодар» в тот же день в гостях встретится с «Сочи».

Химки
3:3
Первый тайм: 0:1
Краснодар
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