«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

После 16 матчей «Химки», которые не могут выиграть на протяжении пяти матчей (2 поражения, 3 ничьи) занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе подмосковного клуба 14 очков. «Краснодар» располагается на пятой строчке с 25 очками. В следующем туре «Химки» 5 декабря дома примут тульский «Арсенал», «Краснодар» в тот же день в гостях встретится с «Сочи».