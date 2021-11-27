«Химки» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 3:3.
Встреча завершилась со счетом 3:3.
ХИМКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» дома со счетом 3:3 сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Эльмир Набиуллин (54-я минута), Денис Глушаков (56) и Александр Долгов (71).
В составе «Краснодара» отличились Виктор Классон (6), Реми Кабелла (67) и Владимир Ильин (80).
На 36-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк не сумел реализовать пенальти.
Для Глушакова этот гол стал седьмым в 13 матчах текущего сезона РПЛ.
После 16 матчей «Химки», которые не могут выиграть на протяжении пяти матчей (2 поражения, 3 ничьи) занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе подмосковного клуба 14 очков. «Краснодар» располагается на пятой строчке с 25 очками. В следующем туре «Химки» 5 декабря дома примут тульский «Арсенал», «Краснодар» в тот же день в гостях встретится с «Сочи».