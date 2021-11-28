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18:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» одержало волевую победу над «Рубином» в Казани

«Динамо» в гостевом матче 16-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 3:2. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный».

Рубин
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Первыми счет открыли бело-голубые — на 18-й минуте отличился Денис Макаров. Казанцы отыгрались на 30-й минуте благодаря голу Солтмурада Бакаева. Хавбек «Рубина» Андрес Дрейер вывел команду вперед на 51-й минуте, реализовав пенальти. Динамовцы отыгрались на 68-й минуте — отличился Фабиан Бальбуэна. Победный гол забил Себастьян Шиманьски на 85-й минуте встречи.

Добавим, что на 66-й минуте хавбек бело-голубых Никола Моро не смог реализовать пенальти. Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков в конце первого тайма получил травму. В подкате футболист сильно вывернул лодыжку. Вместо него на замену вышел Александр Зуев.

«Динамо» после этой встречи осталось на втором месте в таблице, однако до одного очка сократило отставание от «Зенита», которому сегодня играть с ЦСКА. В следующем матче команда Сандро Шварца сыграет дома с «Уфой».

«Рубин» идет на девятом месте. В следующем туре команда Леонида Слуцкого в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

Рубин
2:3
Первый тайм: 1:1
Динамо
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