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22:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» в гостях одержали победу над московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Голами в составе «Зенита» отметились Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4).

Все игры 16-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Зенит» набрал 36 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстает на четыре балла. ЦСКА (24) идет на шестой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет «Ростов» 3 декабря, а ЦСКА днем позднее сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов».

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
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