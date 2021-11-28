«Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в матче РПЛ
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» в гостях одержали победу над московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» в гостях одержали победу над московским ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Голами в составе «Зенита» отметились Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4).
Все игры 16-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
«Зенит» набрал 36 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстает на четыре балла. ЦСКА (24) идет на шестой строчке.
В следующем туре «Зенит» примет «Ростов» 3 декабря, а ЦСКА днем позднее сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов».