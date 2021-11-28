«Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Голами в составе «Зенита» отметились Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4).

Все игры 16-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Зенит» набрал 36 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший преследователь — московское «Динамо» — отстает на четыре балла. ЦСКА (24) идет на шестой строчке.