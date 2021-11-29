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09:35 (мск), источник: Газета.Ру

ЦСКА выступил с заявлением по поводу задержания болельщиков клуба

Московский ЦСКА выступил с заявлением по поводу задержания болельщиков клуба после домашнего матча с петербургским «Зенитом» (0:2) в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с нашими болельщиками и с правоохранительными органами. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

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К сожалению, впервые за всю историю ВЭБ Арены во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны.

Мы будем контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также для наших болельщиков обеспечит бесплатную юридическую консультацию", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, болельщики красно-синих устроили масштабное файер-шоу в концовке матча с «Зенитом». Этот перформанс не оценили сотрудники правоохранительных органов и заблокировали болельщиков на трибуне «ВЭБ Арены».

Позже к стадиону подъехали автозаки, а фанатов москвичей стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД.

После 16 матчей петербургская команда продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. ЦСКА располагается на шестой позиции, имея в активе 24 очка.

Ранее Российская премьер-лига отреагировала на ситуацию с задержанием болельщиков ЦСКА.

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Первый тайм: 0:1
Зенит
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