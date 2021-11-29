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09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

После матча ЦСКА — «Зенит» полиция задержала 408 человек

По окончании матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) были задержаны 408 человек.

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Ранее сообщалось, что после завершения игр полицейские начали задерживать фанатов ЦСКА. Перед этим им пришлось провести на трибунах более часа. Вероятная причина задержаний — использование пиротехники в концовке игры.

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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что операция правоохранительных органов не была согласована с ними. Также опубликовано официальное завление РПЛ.

«Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на “ВЭБ Арене” меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей, — говорится в заявлении. — С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют на имидж не только РПЛ, но и всего российского футбола в целом».

Кроме того, ситуацию прокомментировали в ЦСКА.

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему», — заявили в клубе.

Также ЦСКА пообещал всем задержанным бесплатную юридическую консультацию.

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