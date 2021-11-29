Скандал в РПЛ: болельщиков ЦСКА массово задерживали после матча с «Зенитом». Что об этом известно

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<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/saPHjNUc5w0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После матча ЦСКА с «Зенитом» в Москве (0:2) полиция провела массовое задержание болельщиков с фанатской трибуны армейцев. Большую группу людей сначала долго не выпускали с сектора, а на выходе загоняли в кордон, помещали в автозаки и отправляли в столичные отделения.

Болельщиков вывозили группами, поэтому многие были вынуждены провести на стадионе больше пяти часов — кто-то заранее приезжал на игру и оказывался заблокированным на трибуне.

Вероятная причина — пиротехническое шоу, которое болельщики ЦСКА устроили в концовке встречи.

В полиции не дали четкого ответа на вопрос о реальных мотивах — лишь констатировали, что «ряд граждан за различные правонарушения доставили в территориальные отделы МВД для разбирательства».

В ЦСКА поначалу вообще абстрагировались от ситуации и никак не реагировали. А затем выступил заместитель генерального директора по безопасности Иван Уланов. Он сообщил, что отвечает за безопасность, но не занимается болельщиками, поэтому вопросы нужно задавать полиции.

Спустя несколько часов в ЦСКА все же отреагировали иначе, выпустив официальное заявление:

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.



К сожалению, впервые за всю историю “ВЭБ Арены” во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков».

В Лиге тоже пообещали разобраться с инцидентом, в заявлении говорится:

«РПЛ тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и “Зенитом”. Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники.



Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на ВЭБ Арене меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом.



Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам.



По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем».

Помимо самого решения задерживать всю трибуну, болельщиков поражало отношение со стороны полиции. Сотрудники запрещали задержанным выходить в туалет и даже получать воду. А один из подполковников предложил «писать в стаканы».

На протяжении всего вечера фанатов доставляли в отделения по всей Москве: в Головинский отдел МВД, в Войковское ОВД, в Ховрино и многие другие. При этом в автозаки помещали не только мужчин, но и девушек, а также несовершеннолетних.

Telegram-канал OFNEWS сообщил, что в Хорошевском отделении задержанным сказали, что отпустят их после того, как «пробьют по базам»: «Собрали паспорта, пробивают по базам. Сказали, дальше сфотографируют и отпустят. Ждём».

До часа ночи часть болельщиков по-прежнему была закрыта полицией на стадионе. В половине второго один из сотрудников ОМОНа сообщил: «408 человек увезли».

«Операция Северного округа с нами не была согласована, — объяснил глава РПЛ Ашот Хачатурянц. — Нам доложили, что женщин, детей и стариков отпустили».