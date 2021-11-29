Пиротехника и задержания. ЦСКА проиграл «Зениту» в центральном матче 16-го тура РПЛ

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МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» в центральном матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграл столичный ЦСКА. Встреча на «ВЭБ-Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых, голами отметились Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 16, 28.11.2021, 20:00 ЦСКА 0 Зенит 2

С трибун стадиона за матчем наблюдали 7 993 зрителя. Эта встреча, как и все остальные игры 16-го тура, началась с минуты молчания в память о погибших шахтерах после аварии на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса, которая произошла утром 25 ноября и унесла жизни более 50 человек. Игроки обеих команд вышли на поле в футболках, посвященных Дню матери.

Одним из ярких моментов первого тайма, не связанных с событиями на футбольном поле, стала перекличка фанатов ЦСКА и «Зенита». Активные болельщики обеих команд поочередно выкрикивали фразу «Нам не нужен Fan ID (паспорт болельщика — прим. ТАСС)». Таким образом они в очередной раз выступили против введения паспорта болельщика. В середине ноября соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

ЦСКА не может обыграть «Зенит» на протяжении семи игр (шесть поражений и одна ничья). В последний раз армейцы побеждали петербуржцев чуть больше трех лет назад — в ноябре 2018 года встреча на «ВЭБ-Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Всего в истории РПЛ команды провели 42 матча: 18 выиграл «Зенит», 11 — ЦСКА, еще 13 раз команды не смогли выявить победителя.

«Зенит» благодаря гостевой победе закрепился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах. Отрыв от идущего вторым московского «Динамо» составляет четыре очка. ЦСКА, несмотря на поражение, с 24 очками остался на шестой позиции. В 17-м туре чемпионата России «Зенит» 3 декабря дома сыграет с «Ростовом», ЦСКА на следующий день в Самаре встретится с «Крыльями Советов».

«Зениту» не хватило свежести, но он был лучше в реализации

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на послематчевой пресс-конференции назвал поражение от «Зенита» достаточно обидным. «Что в первом тайме, что во втором играли довольно неплохо, но пропустили два гола. Это футбол, такое бывает. В реализации “Зенит” был явно лучше», — заявил наставник армейцев.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, в свою очередь, признал, что команде не хватало свежести. 23 ноября петербуржцы на выезде сыграли вничью со шведским «Мальмё» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и благодаря этому результату гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. «Сложный, тяжелый матч, — сказал тренер петербуржцев. — Моментов было немного, мы смогли использовать свои и одержать тяжелую победу».

«Возможностей было много, но не хватало свежести, чтобы играть более правильно, больше создавать, лучше контролировать мяч. Сегодня был достаточно тяжелый день. Любой команде здесь играть сложно — непросто обыгрывать армейцев на их поле», — добавил Семак.

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«Тяжелая игра с соперником, который хотел победить, самое главное — победа, три очка», — заявил журналистам генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. На вопрос о победе над очередным московским клубом (из пяти матчей против команд из Москвы сине-бело-голубые выиграли четыре, один раз сыграв вничью), он заявил: «Мы не считаем, московский или какой-то другой. Главное — побеждать».

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин после игры в разговоре с журналистами посетовал на плохую реализацию моментов. «Зенит» удивил голами. Наверное, они наиграли на победу, — признался он. — Может быть, давит атмосфера из-за отсутствия побед в чемпионате, но мы вспоминаем прошлые матчи, всегда стараемся играть на победу".

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Футбол ушел на второй план

Во втором тайме матча фанаты ЦСКА активно жгли файеры, поле из-за этого заволокло едким дымом, но встреча была доиграна. После финального свистка болельщиков армейцев более часа не выпускали с трибуны, после чего начали задерживать. Игра закончилась около 22:00 мск, а задержания болельщиков проводились в корректной форме, без применения физической силы и продолжались примерно до 1:20 мск. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, были задержаны несколько десятков фанатов.

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«Сотрудниками полиции после проведения на стадионе “ВЭБ-Арена” спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. При этом источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что часть задержанных доставлены в ОМВД по Головинскому району Москвы, часть — в ОМВД Войсковский. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе РПЛ, лига проведет тщательное расследование по ситуации с задержанием болельщиков ЦСКА после матча против «Зенита». «Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использования пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на “ВЭБ-Арене” меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и [на имидж] всего российского футбола в целом», — говорится в заявлении.

«Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента, — также отмечается в сообщении лиги. — Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам. По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем».

ЦСКА представил официальную позицию по случившемуся только через три часа после завершения матча, когда уже было опубликовано заявление РПЛ. В армейском клубе выразили осуждение в сторону болельщиков, которые использовали пиротехнику во время игры против «Зенита». «К сожалению, впервые за всю историю “ВЭБ-Арены” (стадион был открыт в 2016 году — прим. ТАСС) во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны, мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении ЦСКА.

«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», — также отмечается в сообщении пресс-службы армейцев.

«Динамо» закрепилось на втором месте

В другом матче дня московское «Динамо» на выезде обыграло казанский «Рубин» со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Денис Макаров (18-я минута), Фабиан Бальбуэна (68) и Себастьян Шиманский (85). В составе хозяев отличились Солтмурад Бакаев (30-я минута) и Андерс Дрейер (49, с пенальти). На 66-й минуте матча полузащитник «Динамо» Никола Моро не реализовал пенальти.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 16, 28.11.2021, 16:30 Рубин 2 Динамо 3

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц считает, что команда заслужила победу над «Рубином». «Я очень рад победе, трем очкам, которые нам удалось положить в копилку, — сказал Шварц на пресс-конференции. — Игра, конечно, была очень сложной, тяжело складывался матч, у нас был нереализованный пенальти, но игроки не опустили руки и показали хорошую реакцию. Это касается не только игроков, которые были на поле, но и футболистов на скамейке запасных — [они] проявили себя одним целым, проявили командой, выиграли, считаем победу заслуженной».

Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что футболистам не удалось справиться со стандартными положениями «Динамо» в отсутствие Оливера Абильдгора, пропустившего встречу из-за дисквалификации. «К сожалению, не справились мы с “Динамо” на стандартах, без Оливера Абильдгора тяжело выигрывать верховую борьбу, — сказал Слуцкий журналистам. — К тому же довольно грубые индивидуальные ошибки сделали ситуацию такой, что сложно стало играть с “Динамо”, хотя по большей части по качеству игры и игровым взаимодействиям у меня нет вопросов к футболистам стартового состава».

В конце первого тайма полузащитник «Рубина» Михаил Костюков получил травму ноги, на второй тайм вместо него вышел Александр Зуев. «У него точно перелом, сейчас выясняется, поврежден ли синдесмоз, — от этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора уже смотрят, принимаем решение. Спорт никому не добавляет здоровья, это общеизвестный факт», — добавил главный тренер «Рубина».

«Динамо» выиграло третий матч подряд в РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. «Рубин» с 22 очками располагается на девятой позиции.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Уфу». Казанский клуб проведет гостевой матч против «Нижнего Новгорода». Обе встречи состоятся 5 декабря.

«Нижний Новгород» снял проклятие

Также в воскресенье «Нижний Новгород» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0. Футболисты нижегородской команды нанесли один удар по воротам соперника, при этом удар пришелся не в створ ворот. Самарский клуб 13 раз пробил по воротам соперника, трижды попав в створ.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 16, 28.11.2021, 14:00 Нижний Новгород 0 Крылья Советов 0

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков назвал тяжелой игру команды против «Крыльев Советов». «Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений. Считаю, что получилась боевая ничья. Каких-то явных моментов никто не создал, были лишь полумоменты и у нас, и у соперника, так что результат закономерен», — сказал специалист, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что плотная игра соперника в обороне не позволила команде создать что-то у чужих ворот. «Конечно, мы и настраивались, и то, как сложилась игра, заставляло нас рассчитывать на три очка, — сказал тренер, комментарий которого приводит пресс-служба “Нижнего Новгорода”. — Соперник играл очень плотно в обороне, мы вообще не нашли пространства, поэтому и не смогли наиграть на гол. Он был близок, но плотная и низкая оборона не позволила нам создать явный момент, один из вариантов ведения такой игры мы предполагали и готовились к такому развитию ситуации, но одно дело — тренировать, а другое дело — вскрыть такую эшелонированную оборону».

«Нижний Новгород» на своем поле одержал одну победу в семи матчах РПЛ, команда сыграла вничью впервые на своем стадионе после шести поражений подряд. «Второй круг начать с ничьей — считаю, что мы сняли какое-то проклятие с домашнего стадиона, где мы не могли выиграть и даже сыграть вничью. Поэтому считаю, что для нас эта ничья больше в плюс, чем в минус. “Крылья” сегодня не удивили, мы ожидали от них подобной игры — понимали, что это очень слаженная, тренерская команда, с ней будет сложно играть», — сказал ТАСС генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

«Крылья Советов» не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех матчей подряд (две победы, две ничьи) и занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Нижний Новгород» прервал серию из пяти поражений в премьер-лиге и занимает 13-е место с 15 очками. В следующем туре самарский клуб примет московский ЦСКА 4 декабря, нижегородцы дома сыграют с казанским «Рубином» на день позже.