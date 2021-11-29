Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Локомотив
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Эльче
Футбол. Зарубежный
28.11
Наполи
Лацио
40
Футбол. Зарубежный
28.11
Марсель
Труа
10
Футбол. Зарубежный
28.11
Реал
Севилья
21
Все события
Фоторепортажи
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрист рассказал, могут ли болельщики ЦСКА добиться наказания для тех, кто их задерживал

Юрист Андрей Князев рассказал о возможных последствиях массовых задержаний фанатов ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Юрист Андрей Князев рассказал о возможных последствиях массовых задержаний фанатов ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

Читайте также
Скандал в РПЛ: болельщиков ЦСКА массово задерживали после матча с «Зенитом». Что об этом известно

«Болельщики, которые были задержаны незаконно, могут написать жалобу в прокуратуру, вышестоящие органы полиции. Если это было незаконное задержание, тех, кто это делал или отдавал приказы, каким-либо образом накажут.

Теоретически у этих болельщиков есть возможность подать в суд, сказать о том, что был незаконно задержан, опоздал на свадьбу, самолёт, попросить МВД возместить стоимость. Но не думаю, что кто-то этого добьётся.

В дисциплинарном и профессиональном плане это точно было неправильно. Условно, на свадьбе подерутся два человека, не всю же свадьбу задерживают. Здесь, наоборот, вопрос к профессионализму: почему они не могли выявить этих людей сразу, или хотя бы близко сидящих. Куда смотрела служба, которая пропустила? Почему добропорядочные и законопослушные болельщики должны отвечать за двух-трех дураков?» — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь