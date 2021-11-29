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13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адвокат сообщил, что задержанные фанаты могут получить уголовное наказание

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Задержанные футбольные фанаты после матча между ЦСКА и «Зенитом» на стадионе ВЭБ-арена могут получить как административное наказание до 15 суток, так и уголовное, в зависимости от того, как будет квалифицировано устроенное на трибуне фаершоу, считает адвокат Игорь Бушманов.

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«В зависимости от того, какую статью могут вменить задержанным. Скорее будут смотреть по видеозаписям, кто участвовал и провоцировал беспорядки. Речь может идти о мелком хулиганским и административном наказании до 15 суток, организаторам (фаершоу) могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что если в отношении организаторов фаершоу будет применена данная статья, то им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Накануне после матча на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве в отделы полиции доставили ряд граждан «за различные правонарушения», сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

О каких правонарушениях и сколько граждан попали в полицию, не уточняется.

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Пиротехника и задержания. ЦСКА проиграл «Зениту» в центральном матче 16-го тура РПЛ

Центральный матч тура между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части болельщиков ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Возле входа на трибуну скопилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем в автозаки. В числе задержанных были женщины и несовершеннолетние. Задержание фанатов может быть связано с пиротехническим шоу, которое болельщики «красно-синих» устроили на фанатском секторе под занавес встречи.

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что лига запросила у полиции отчет по итогам этих событий.

Московский футбольный клуб ЦСКА на официальном сайте выступил с заявлением по поводу массовых задержаний болельщиков команды после матча 16-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом», в котором осудил как использование пиротехники фанатами на стадионе, так и задержание непричастных к этому людей.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
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