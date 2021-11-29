Адвокат сообщил, что задержанные фанаты могут получить уголовное наказание

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«В зависимости от того, какую статью могут вменить задержанным. Скорее будут смотреть по видеозаписям, кто участвовал и провоцировал беспорядки. Речь может идти о мелком хулиганским и административном наказании до 15 суток, организаторам (фаершоу) могут вменить статью 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами)», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что если в отношении организаторов фаершоу будет применена данная статья, то им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Накануне после матча на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве в отделы полиции доставили ряд граждан «за различные правонарушения», сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

О каких правонарушениях и сколько граждан попали в полицию, не уточняется.

Центральный матч тура между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части болельщиков ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Возле входа на трибуну скопилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем в автозаки. В числе задержанных были женщины и несовершеннолетние. Задержание фанатов может быть связано с пиротехническим шоу, которое болельщики «красно-синих» устроили на фанатском секторе под занавес встречи.

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что лига запросила у полиции отчет по итогам этих событий.