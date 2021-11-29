МВД: стадион ЦСКА не соответствовал правилам безопасности
На арене не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.
На арене не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.
Стадион ЦСКА, на котором проводился матч 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2), не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, сообщили в МВД России 29 ноября.
Отмечается, что на «ВЭБ Арене» не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.
Ранее в МВД также сообщили, что после матча ЦСКА с «Зенитом» сотрудниками полиции составлен 51 протокол о правонарушениях.
Вчера, 28 ноября, после встречи полиция задержала более 400 человек за нарушения по ходу игры и после нее. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники и распитие алкогольных напитков.