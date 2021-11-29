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13:58 (мск), источник: Московский комсомолец

СМИ: Отключение камер на стадионе ЦСКА стало следствием хакерской атаки

Камеры видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» были отключены из-за атаки со стороны хакеров.

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Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, система видеонаблюдения на арене не работала с 57-й минуты.

Ранее, в воскресенье, ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 0:2. Во время матча фанаты перекрикивались зарядами «Нам не нужен Fan ID», а в конце зажгли пиротехнику. После финального свистка возле входа на трибуну С скопилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать в автозаки.

В МВД России сообщили, что стадион не соответствовал требованиям безопасности, предъявляемым правилами проведения спортивных мероприятий: «Не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики».

Также в МВД РФ отметили, что сотрудниками полиции в отношении граждан составлен 51 протокол об административных правонарушениях.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
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