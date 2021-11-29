СМИ: Отключение камер на стадионе ЦСКА стало следствием хакерской атаки
Камеры видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» были отключены из-за атаки со стороны хакеров.
Камеры видеонаблюдения на стадионе «ВЭБ Арена» во время матча 16-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» были отключены из-за атаки со стороны хакеров.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, система видеонаблюдения на арене не работала с 57-й минуты.
Ранее, в воскресенье, ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 0:2. Во время матча фанаты перекрикивались зарядами «Нам не нужен Fan ID», а в конце зажгли пиротехнику. После финального свистка возле входа на трибуну С скопилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать в автозаки.
В МВД России сообщили, что стадион не соответствовал требованиям безопасности, предъявляемым правилами проведения спортивных мероприятий: «Не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики».
Также в МВД РФ отметили, что сотрудниками полиции в отношении граждан составлен 51 протокол об административных правонарушениях.