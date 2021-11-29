Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Локомотив
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Эльче
Футбол. Зарубежный
28.11
Наполи
Лацио
40
Футбол. Зарубежный
28.11
Марсель
Труа
10
Футбол. Зарубежный
28.11
Реал
Севилья
21
Все события
Фоторепортажи
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
14:56 (мск), источник: РБК

В РПЛ заявили о хакерской атаке на систему видеонаблюдения «ВЭБ Арены»

Отключение камер в фанатском секторе ЦСКА стадиона «ВЭБ Арена» во время матча с «Зенитом» было спланированной хакерской атакой, заявил «Матч ТВ» президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В МВД после матча сообщили о нарушениях правил безопасности на стадионе.

«Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры», — сказал Хачатурянц.

Читайте также
Скандал в РПЛ: болельщиков ЦСКА массово задерживали после матча с «Зенитом». Что об этом известно

По данным МВД, камеры видеозаписи на стадионе были отключены с 57-й минуты, отмечает «Матч ТВ». ЦСКА и РПЛ ранее пообещали провести проверку в связи с произошедшим.

Матч 16-го тура «Тинькофф» — Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом» прошел в воскресенье на «ВЭБ Арене» в Москве и завершился поражением хозяев со счетом 0:2. Под финал игры болельщики ЦСКА устроили фаер-шоу. После окончания матча сотрудники полиции и ОМОН начали массово задерживать болельщиков.

Всего был составлен 51 протокол на задержанных, в МВД заявили также о несоответствии стадиона требованиям правил обеспечения безопасности. «В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — сообщили в министерстве.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
 Может изменить весь ход пандемии: что известно о новом штамме COVID-19
Эксперты заявили о 29 банках в России, которые скоро закроются
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь