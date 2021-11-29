В РПЛ заявили о хакерской атаке на систему видеонаблюдения «ВЭБ Арены»

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В МВД после матча сообщили о нарушениях правил безопасности на стадионе.

«Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры», — сказал Хачатурянц.

По данным МВД, камеры видеозаписи на стадионе были отключены с 57-й минуты, отмечает «Матч ТВ». ЦСКА и РПЛ ранее пообещали провести проверку в связи с произошедшим.

Матч 16-го тура «Тинькофф» — Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом» прошел в воскресенье на «ВЭБ Арене» в Москве и завершился поражением хозяев со счетом 0:2. Под финал игры болельщики ЦСКА устроили фаер-шоу. После окончания матча сотрудники полиции и ОМОН начали массово задерживать болельщиков.