РФС выступил с заявлением по поводу задержания фанатов ЦСКА

«Одной из важнейших задач организаторов матча является обеспечение безопасности и соблюдение правил поведения зрителями на стадионе. К сожалению, в рамках организации встречи между ЦСКА и “Зенитом”, прошедшей 28 ноября на “ВЭБ Арене”, эта задача не была выполнена в полной мере.

На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК.

Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига сделают всё возможное, чтобы впредь в случае подобных нарушений все проверочные мероприятия происходили максимально оперативно и с минимумом дискомфорта для зрителей, так как абсолютное большинство из задержанных на трибуне не были причастны к правонарушениям, а сами могли пострадать от использования пиротехники.