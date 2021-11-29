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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» вырвал ничью у «Уфы» в матче чемпионата России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» на выезде сыграли вничью с «Уфой» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Уфа
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1. В составе «Уфы» на 70-й минуте гол забил Алексей Никитин. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Александр Соболев, реализовавший пенальти, который был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Спартака» Николай Рассказов.

Все игры 16-го тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Безвыигрышная серия «красно-белых» в чемпионате России достигла шести встреч. В свою очередь, уфимский клуб на протяжении шести матчей в РПЛ не проигрывает. Несмотря на неудачную серию в чемпионате России, «Спартак» показывает результативную игру в Лиге Европы, где «красно-белые» идут на втором месте в группе. В последней игре еврокубкового турнира 24 ноября «Спартак» дома переиграл итальянский «Наполи» — 2:1.

«Спартак» с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице и опережает идущую двумя строчками ниже «Уфу» на четыре балла. В следующем туре московский клуб примет грозненский «Ахмат» 4 декабря, а «Уфа» днем позднее сыграет в гостях против столичного «Динамо».

Уфа
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
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