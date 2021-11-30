«Спартак» не выигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Антирекорд при Скале в 2004 — 7, следующая игра — с «Ахматом» дома

Команда Руя Витории не побеждает в российском чемпионате уже 6 матчей подряд (2 поражения и 4 ничьих).

Дольше без побед москвичи обходились только в сезоне-2004, когда под руководством Невио Скалы серия продлилась до 7 матчей (6 поражений и 1 ничья).

Безвыигрышные серии из 6 матчей случались также при Олеге Романцеве (стык сезонов-2002 и 2003), Александре Старкове (2005), Мурате Якине и сменившем его Дмитрии Аленичеве (2014/15), Олеге Кононове, Сергее Кузнецове и Доменико Тедеско (2019/20).