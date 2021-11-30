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09:36 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» не выигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Антирекорд при Скале в 2004 — 7, следующая игра — с «Ахматом» дома

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.

Уфа
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Источник: ФК "Спартак"
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Команда Руя Витории не побеждает в российском чемпионате уже 6 матчей подряд (2 поражения и 4 ничьих).

Дольше без побед москвичи обходились только в сезоне-2004, когда под руководством Невио Скалы серия продлилась до 7 матчей (6 поражений и 1 ничья).

Безвыигрышные серии из 6 матчей случались также при Олеге Романцеве (стык сезонов-2002 и 2003), Александре Старкове (2005), Мурате Якине и сменившем его Дмитрии Аленичеве (2014/15), Олеге Кононове, Сергее Кузнецове и Доменико Тедеско (2019/20).

В 17-м туре «Спартак» дома встречается с «Ахматом», матч пройдет 4 декабря.

Уфа
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
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