«Спартак» не выигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Антирекорд при Скале в 2004 — 7, следующая игра — с «Ахматом» дома
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.
Уфа
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«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ.
Команда Руя Витории не побеждает в российском чемпионате уже 6 матчей подряд (2 поражения и 4 ничьих).
Дольше без побед москвичи обходились только в сезоне-2004, когда под руководством Невио Скалы серия продлилась до 7 матчей (6 поражений и 1 ничья).
Безвыигрышные серии из 6 матчей случались также при Олеге Романцеве (стык сезонов-2002 и 2003), Александре Старкове (2005), Мурате Якине и сменившем его Дмитрии Аленичеве (2014/15), Олеге Кононове, Сергее Кузнецове и Доменико Тедеско (2019/20).
В 17-м туре «Спартак» дома встречается с «Ахматом», матч пройдет 4 декабря.