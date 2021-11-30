Витория не построит сильный «Спартак» из имеющихся футболистов. Это невозможно

«Спартак» снова не смог выиграть внутри РПЛ, продлив серию без побед до шести матчей и в очередной раз показав невнятный футбол. Команда всё ещё погружена в болото, никак не может выбраться из второй половины таблицы, и даже сложно понять, за что она сегодня борется — за выживание или всё-таки за будущие еврокубки.

Что является главной причиной постоянных неудач «Спартака»? И почему после эмоциональной победы в Европе над сильнейшим клубом топового чемпионата мы чувствуем такой контраст в Уфе? Давайте ещё раз подчеркнём все ключевые проблемы сегодняшней команды Витории.

Главная беда «Спартака» — плохая атака. Команда слишком мало создаёт и ещё меньше реализует

Можно бесконечно смеяться над Рассказовым, над его умением вляпаться в историю и притянуть своим выходом на поле пропущенный гол, но проблема «Спартака», конечно же, не в нём. Да и вообще не в качестве обороны. Если оставить за скобками аномальный матч с «Зенитом», в котором Витория выставил непонятную линию защиты и заигрался с высокой линией, то красно-белые на фоне лиги очень прилично защищаются.

По весу допущенных ударов без учёта пенальти «Спартак» стабильно держится на 4−7-х местах, у группы клубов показатели плюс-минус одинаковые. На сегодня «Зенит» идёт первым (13,88), далее «Динамо» (14,35), «Краснодар» (14,79), а следом расположились «Локомотив», «Ахмат», «Сочи», «Спартак» и «Крылья Советов» — у всех от 15,20 до 15,8 соответственно. Худшая оборона лиги у тульского «Арсенала» — 23,60 NPxGA. Сюда же можно добавить тот факт, что по количеству допущенных глубоких передач (в зону 18 метров вблизи ворот) «Спартак» идёт третьим, чуть лучше только «Динамо» и «Краснодар».

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У «Спартака» не уникальная, но абсолютно адекватная оборона: нет колоссального разрыва по сравнению с первыми местами, есть потенциал стать ещё сильнее и подняться на дистанции, когда эффект от 1:7 в Санкт-Петербурге ещё сильнее размоется. И даже в Уфе красно-белые позволили создать сопернику с игры очень мало: ключевая острота пришла после стандартов (кроме разве что удара Фищенко в начале второго тайма).

Но если внятная оборона у Витории есть, то про атаку такого сказать точно нельзя. За 16 туров «Спартак» набил 17,00 NPxG (вес ударов без учёта пенальти), это 9-й показатель в РПЛ, а у топов значительно больше. У «Зенита» — в два раза (33,10), «Краснодар» и «Сочи» также оторвались — 24,77 и 23,70. С точки зрения созидания «Спартак» гораздо ближе к «Уфе» (16,09) и «Химкам» (15,87), как бы печально это ни звучало.

Поэтому подчеркну: «Спартак» находится так низко в РПЛ прежде всего из-за скудного атакующего потенциала. Сам же Витория полностью соответствует заявленному профилю. Это не сугубо атакующий тренер, а специалист, который много времени уделяет обороне. Он точно не ведущий в Европе генератор прогрессивных идей по взлому пространства, в его прежние заслуги в созидании входила, прежде всего, подготовка фланговых атак — даже в «Бенфике» ключевыми игроками становились крайние защитники, совершавшие непредсказуемые манёвры и фактически игравшие как нападающие.

А что мы имеем в «Спартаке»?

Промес и Ларссон в сегодняшнем состоянии не должны выходить с первых минут. Но Витории приходится их ставить

Даже при наличии красивой тренерской системы любой команде требуются сильные исполнители, которые будут делать разницу в своих зонах. А уж если эффективной структуры нет, то тем более: за счёт среднего уровня футболистов и их импровизации можно легко выигрывать матчи.

В «Спартаке» сегодня можно выделить только одного игрока, полностью соответствующего статусу звезды, — Мозеса. Он действительно доминирует на своём фланге в матчах, когда мотивирован, легко обыгрывает один в один, эффективно снабжает штрафную. Больше таких футболистов нет. Очень грустно, что кадровая ситуация обязывает Виторию раз за разом ставить с первых минут Промеса и Ларссона. Оба игрока в сегодняшнем состоянии не тянут не то что статус звезды, а вообще уровень основного состава. Они ограничены в работе в плотности, не вытаскивают мяч на скорости (у Промеса этот навык вообще исчез), совершают много ошибок — просто подсчитайте, если будет желание, сколько атак глохнет после их касаний.

Ларссон вроде бы в схеме 4−4−2 должен играть чаще в оттяжке, смещаться к фланговым зонам и строить связки (так, как с «Наполи» это делал Игнатов), но в Уфе он бестолково пробегал в передней линии, лишь пару раз принял мяч в глубине, а по итогам своих 90 минут набрал один неточный удар, ноль острых передач и три выигранных единоборства из 12. Я уверен, что будь здоров Понсе или не получи микроповреждения Игнатов с Бакаевым Ларссон сейчас и близко не попал бы в основу. Но — безысходность.

Литвинов и Умяров не должны играть вместе в системе 4−4−2, так как дублируют друг друга

Витория в последнее время пробует вернуться к 4−4−2 — к схеме, с которой, в отличие от 3−4−3, долго работал. Только из каких футболистов можно вообще соорудить эту систему? Два ключевых требования: 1) большой объём движения в середине от опорников (поскольку здесь два игрока центра поля вместо трёх при 4−2−3−1); 2) помощь одного из форвардов в глубине при развитии позиционной атаки для равномерного заполнения пространства.

Про второй пункт я уже написал выше: Ларссон вообще не соответствует профилю оттянутого нападающего, плохо играет спиной и не связывает линии. Но и по поводу первого есть уйма вопросов. Литвинов и Умяров — схожие по типажу опорники, оба, в первую очередь, любят работать из глубины, не таскают мяч сами, не обеспечивают требуемый объём вбеганий в финальную треть, штрафную и полуфланговые зоны для связок с игроками на фланге. И получается, что «Спартак» очень ограничен в созидании из зоны над штрафной: Ларссон не опускается, Литвинов и Умяров не поднимаются (ну, почти).

Для схемы 4−4−2 нужны дополняющие друг друга полузащитники. Но мы вновь понимаем, что Литвинов и Умяров — связка, которая родилась от безысходности. Можно было бы атаковать и с таким дуэтом, оставляя их на страховке сзади и поднимая смелее вверх обоих крайних защитников. Только есть ещё одно «но», о котором — в следующем пункте.

Кофрие на позиции правого защитника — сильный удар по атакующему потенциалу. Особенно в играх с таким сценарием, как в Уфе

Бельгийский защитник — боец, который заслуживает всевозможных добрых слов за самоотверженность, неуступчивость и агрессию. Но давайте всё же абстрагируемся от всех этих бойцовских качеств и ответим сами себе: есть ли вообще у Кофрие качества для игры правым защитником — особенно в матчах, где нужно много атаковать против массивной обороны? И где твоя команда уже осталась без ведущего игрока правого фланга, а его резервисту Ломовицкому определённо нужна поддержка.

Я вот, наблюдая в понедельник за игрой, не увидел ни одного. Дриблинга у Кофрие нет, навесы жутко нестабильные (при трёх попытках каждый раз не перебивал ближних соперников), забегания — линейные и нерациональные. Когда Ломовицкий держал ширину, Кофрие бежал ещё шире — даже к угловому флажку. Интересно, что он планировал оттуда сделать, если бы получил мяч.

То есть Витория, который в своё время разрывал Португалию рывками Гримальдо в середину и восхищённо рассказывал, как он любит нелинейные движения фланговых защитников, вынужден атаковать с Кофрие, с трудом доходящим до чужих ворот и не обладающим ни уникальным кроссом, ни дриблингом, ни комбинационной натурой.

Поэтому давайте не обманывать себя: Кофрие — отличный парень и боец, но пока это не фигура масштаба «Спартака», особенно в схеме 4−4−2. В лучшем случае это игрок обоймы, который способен выйти подстраховать партнёров или помочь отзащищаться.

К Витории, разумеется, тоже много вопросов. Например, в «Уфе» была плохая реакция на чужие стандарты

Ни в коем случае не собираюсь снимать все претензии с главного тренера. Даже в сложнейших кадровых условиях Витория мог бы наработать альтернативные алгоритмы в атаке и придумать что-то новое, заставить игроков хотя бы расставляться правильно, а не в 30 метрах друг от друга без использования середины — но мы крайне редко видим что-то внятное в позиционном нападении. Португалец не делает среднюю команду сильнее, не возвращает в тонус прежних лидеров, становится излишне зависимым от отдельных футболистов.

Есть и другие вопросы. Например, по стандартам в Уфе. В самом первом штрафном в матче хозяева применили заброс на дальнюю штангу и блок дальнего защищающегося: Айртона заблокировали, Кротов выскочил из середины и мог бить или простреливать из убойной позиции (но не попал как нужно по мячу).

А вот — голевой эпизод. Снова блок Айртона и рывок Кротова на дальнюю.

То есть «Спартак» никак не среагировал на первый стандарт, не сделал коррекцию — и получил точно такой же второй. Да, гол состоялся после отскока и второго темпа (и вины Рассказова, кстати, там нет — гораздо больше вопросов к Ломовицкому), однако сам по себе штрафной был отработан очень плохо.

Выводы

В текущем кадровом состоянии «Спартак» продолжит мучиться на дистанции, будет чередовать отличные матчи с блёклыми и вряд ли выкарабкается из второй половины таблицы. Ещё раз подчеркну, что у команды в Уфе не было адекватной пары опорников для 4−4−2, адекватных флангов (причём обоих) и адекватного второго нападающего.

Для поступательного движения «Спартаку», во-первых, нужно возращение всех травмированных, во-вторых, долгожданные трансферы в проблемные зоны. Можно, конечно, свалить всё на Виторию — португалец действительно не прыгнул выше головы, не построил дворец из палок, но у меня нет уверенности, что даже у топовых тренеров мира в текущих реалиях получилось бы сильно лучше.