КДК РФС впервые отстранил от футбола функционеров, которые довели клубы до банкротства

Эта норма появилась в регламенте недавно, она направлена на борьбу с ситуациями, когда менеджер доводил клуб до банкротства, оставлял клуб с множеством долгов, а сам спокойно шёл работать в другой клуб.

"В соответствии с частью 1 статьи 124.3 Дисциплинарного регламента РФС:

— за совершение руководством ФК «Смоленск» г. Смоленск недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Смоленск» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Савченкову В. Н. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

— за совершение руководством ФК «Красный» п. Красный недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Красный» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Багатурии К. З. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность и запретить Тимашкову Р. А. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

— за совершение руководством ФК «Интер» г. Черкесск недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Интер» профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Джаубаеву М. А. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.

— за совершение руководством ФК «Лада-Димитровград» г. Димитровград недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате ФК «Лада-Димитровград» г. Димитровград профессионального статуса по неспортивным причинам — запретить Мыльникову Ю. И. на 2 (два) года осуществлять любую связанную с футболом деятельность.