Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Венеция
Футбол. Зарубежный
20:30
Фиорентина
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:30
Ньюкасл Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
23:15
Лидс
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
29.11
Арсенал Т
Локомотив
31
Футбол. Зарубежный
29.11
Осасуна
Эльче
11
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Статистический портал ECI: шансы «Зенита» на титул в РПЛ — 86%, «Спартака» — 0%

Санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2021 с вероятностью 86,2%

Зенит
Спартак
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шансы московского «Динамо», которое занимает второе место в чемпионате, оцениваются в 9,7%. При этом «Спартак» уже лишился шансов на чемпионство.

Соответствующие данные опубликовал статистический интернет-портал Euro Club Index, который оценивает текущую форму команд и их шансы на победу в том или ином соревновании.

Шансы клубов на победу в нынешнем розыгрыше РПЛ выглядят следующим образом:

Источник: EUROCLUBINDEX

Стоит отметить, что значения ECI рассчитываются на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов. Влияние недавних матчей на результаты расчётов выше, чем влияние более старых. Алгоритм ECI построен таким образом, чтобы его предсказательная сила была максимальной, уверяют создатели индекса.

Напомним, «Зенит» продолжает уверенно лидировать в РПЛ. На счету санкт-петербургского клуба 36 очков. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 32 очка. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (28).

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь