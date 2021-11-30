Статистический портал ECI: шансы «Зенита» на титул в РПЛ — 86%, «Спартака» — 0%

Шансы московского «Динамо», которое занимает второе место в чемпионате, оцениваются в 9,7%. При этом «Спартак» уже лишился шансов на чемпионство.

Соответствующие данные опубликовал статистический интернет-портал Euro Club Index, который оценивает текущую форму команд и их шансы на победу в том или ином соревновании.

Шансы клубов на победу в нынешнем розыгрыше РПЛ выглядят следующим образом:

Стоит отметить, что значения ECI рассчитываются на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов. Влияние недавних матчей на результаты расчётов выше, чем влияние более старых. Алгоритм ECI построен таким образом, чтобы его предсказательная сила была максимальной, уверяют создатели индекса.