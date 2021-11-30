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15:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Беленов о матче «Уфа» — «Спартак»: Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных

Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

Уфа
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Источник: ФК "Спартак"

«Достойная игра, жаль, что потеряли очки, — написал Беленов в Instagram. — Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришел на стадион».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что гости сравняли счет на 95-й минуте встречи благодаря голу нападающего Александра Соболева с пенальти.

После этой игры «Спартак» с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» располагается на 12-й позиции, набрав 16 очков.

Арсенал Т
3:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
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