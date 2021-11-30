Газизов: «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Но я уверен, что мы, наоборот, выйдем в еврокубки

— «Уфа» в таблице РПЛ сейчас идет в самом низу. Если предположить, что «Уфа» вылетает в ФНЛ, какова дальнейшая судьба клуба?

— Для «Уфы» это крах. «Уфы» не будет, если клуб вылетит в ФНЛ. Чтобы потом зайти в РПЛ, нужно будет иметь стадион, соответствующий определенным стандартам. Сегодня «Уфу» терпят, потому что мы находимся внутри. А потом нас просто не пустят.

«Уфы» не будет в нынешнем виде, если клуб вылетит в ФНЛ — лет на 15−20 это все улетит. Поэтому мы будем стараться, держаться. Ситуация, которая сейчас есть в турнирном плане, мы ее переживем и переломим. Иначе — крах! Прямо вот крах! И я это понимаю. Поверьте, у меня много предложений уехать из «Уфы». Но…

— Возникает вопрос: если «Уфы» вдруг не будет, какова ваша дальнейшая судьба?

— Не знаю. Я вместе со своими партнерами и соратниками рождал «Уфу». Я не думаю об этом. Я уверен, что мы, наоборот, будем в еврокубках. У меня такая уверенность, я стараюсь передать ее всем людям, которые меня окружают. Я не думаю о крахе.

— Со стороны кажется, что у «Уфы» нет чего-то среднего: клуб либо финиширует около зоны еврокубков, либо борется за выживание. Почему такая нестабильность возникает?

— «Уфа» — клуб, который продает лучших игроков. И после удачного сезона мы заходим с другими футболистами. При такой модели невозможно находиться на высоте и бороться за еврокубки, если ты 3−5 лучших игроков отдаешь каждый год, и команда формируется заново. Ну и ребята сами хотят уйти в более успешные клубы, которые борются за еврокубки.